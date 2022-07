Alfonso Signorini attaccato da Clarissa Selassiè: “Orietta Berti come opinionista? La tv va svecchiata”

0 SHARES Condividi Tweet

Si comincia a parlare di Grande fratello vip 7 e la Principessa Selassiè, Clarissa, pare che si sia scagliata contro Alfonso Signorini e la scelta di offrire ad Orietta Berti il posto come opinionista.

Si comincia a parlare della nuova edizione del Grande Fratello vip soprattutto dopo che è stata confermata la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista per il secondo anno consecutivo. Ed ancora nelle scorse ore si è anche vociferato che il reality quest’anno possa iniziare prima rispetto alle edizioni passate. La prima puntata potrebbe quindi andare in onda il 12 settembre piuttosto che il 19, anche se al momento si tratta di una indiscrezione e non di una notizia ufficiale. Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore a parlare sia stata Clarissa Selassié la quale in passato già si era candidata come opinionista per la prossima edizione del reality di Canale 5. Nonostante l’ottimo rapporto con Alfonso Signorini pare che però il suo nome non sia stato preso in considerazione. In queste ultime ore si è diffusa un’altra indiscrezione secondo la quale al fianco di Sonia potrebbe esserci Orietta Berti.

Grande fratello vip 7, Sonia Bruganelli confermata come opinionista

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, si comincia a parlare della prossima edizione del Grande Fratello vip e proprio in queste ultime ore sono state lanciate alcune indiscrezioni. Dopo la conferma di Sonia Bruganelli come opinionista adesso sembra essere stato diffuso anche il nome della donna che siederà al fianco della moglie di Paolo Bonolis. Non ci sarà più Adriana Volpe ma al suo posto potrebbe arrivare Orietta Berti. Chi non è aperta del tutto convinta di questa scelta è stata Clarissa Selassiè, ovvero l’ex gieffina che già alcuni mesi fa aveva fatto intendere di essere pronta a ricoprire questo ruolo di opinionista.

Al fianco di Sonia arriva Orietta Berti, il commento di Clarissa Selassiè

“Cosa ne penso delle opinioniste? Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne, ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista. Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!”. Queste le parole dichiarate da Clarissa in questi ultime ore. Ad ogni modo la sorella della vincitrice dell’edizione passata del reality di Canale 5 pare che abbia continuato a dire la sua mostrandosi parecchio contrariata. “Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo”.

La Principessa proprio non ci sta e si sfoga contro la scelta di Signorini

“Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.