Iva Zanicchi diretta con la giuria di Ballando con le stelle “Non si permettessero di attaccarmi”

Iva Zanicchi conferma la presenza alla prossima edizione di Ballando con le stelle e lancia un avvertimento alla giuria del programma.

Pochi giorni fa era stato annunciata la presenza di Iva Zanicchi alla prossima edizione di Ballando con le stelle il programma condotto da Milly Carlucci. A dare qualche anticipazione era stata proprio la stessa cantante che poi aveva fatto qualche passo indietro e poi alla fine la conferma. Iva sarà quindi una delle protagoniste indiscusse della prossima edizione di Ballando con le stelle e sarà giudicata dalla giuria composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guglielmo Mariotto, Caroline Smith e molto probabilmente Selvaggia Lucarelli. Parlando proprio della giuria sembra che la cantante nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo TV abbia voluto lanciare una sorta di avvertimento.

Iva Zanicchi conferma la presenza a Ballando con le stelle

“Non mi devono attaccare a livello personale perché se no mi difendo. Lo farei bene, complice la diretta”. Sono state queste le parole dichiarate da Iva Zanicchi nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo TV parlando direttamente ai giurati facenti parte della giuria di Ballando con le stelle. Come abbiamo già visto, Iva farà parte della edizione 2022-2023 di Ballando con le stelle il noto programma condotto da Milly Carlucci. Ovviamente prima di arrivare alle puntate del programma Iva dovrà iniziare come tutti gli altri una preparazione compreso una dieta e poi dovrà fare del movimento fisico.

La cantante manda un avvertimento alla giuria del programma condotto da Milly Carlucci

In realtà questo è quello che dovrebbe fare Iva Zanicchi visto che sempre nel corso della stessa intervista Iva ha riferito “Non mi sto preparando affatto, mangio tutto il giorno”. Il fatto che la Zanicchi sia passata in RAI non vuol dire però che ha perso i contatti con Mediaset anzi nel corso dell’intervista pare abbia voluto sottolineare come i rapporti con Piersilvio Berlusconi sono sempre ottimi.

In che rapporti è Iva con Mediaset e Piersilvio Berlusconi? Le parole della cantante

A tal riguardo la cantante ha anche sottolineato come sia stato proprio lui il primo ad incoraggiarla a fare questa esperienza a Ballando con le stelle. Iva ha confessato poi che una volta terminata l’esperienza nel programma di Milly Carlucci risentirà sicuramente Piersilvio Berlusconi per dei programmi futuri.