Alessandro Cecchi Paone diretto su Stefano De Martino: “Vedremo se durerà nel tempo”

Stefano De Martino sta vivendo un ottimo momento da un punto di vista professionale ma anche privato. Un lettore di Nuovo tv sostiene che sia sopravvalutato, Alessandro Cecchi Paone interviene e dice la sua al riguardo.

Stefano De Martino da un po’ di tempo a questa parte è diventato un conduttore tra l’altro molto amato dal pubblico italiano. È approdato su Raidue come conduttore giù un paio di anni fa e anche adesso si è confermato una tra i più ricercati. È infatti l’attuale conduttore del team Summer Hits. Se in molti lo considerano uno dei più importanti conduttori degli ultimi anni, sembra che dall’altra parte ci siano anche altri che in qualche modo lo abbiano criticato. Qualcuno pare che abbia anche detto che Stefano De Martino è stato sopravvalutato in televisione. Di questo e di tanto altro ne ha parlato Alessandro Cecchi Paone il giornalista che tiene una rubrica su nuovo TV.

Stefano De Martino, il conduttore di Summer Hits sopravvalutato in tv?

Stefano De Martino è attualmente il conduttore del Summer Hits e pare che stia riscuotendo un grandissimo successo. Nonostante comunque sia uno dei conduttori e personaggi televisivi più amati degli ultimi tempi, c’è sempre qualcuno che non perde occasione per criticare. Effettivamente un lettore di Nuovo TV ovvero Luigi da Roma pare che abbia deciso di scrivere nella rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone sottolineando come secondo il suo parere il compagno di Belen sia sopravvalutato in televisione. Questo quanto riferito dal lettore e telespettatore, secondo il quale l’ex ballerino sarebbe sicuramente affascinante e anche molto simpatico ma non un conduttore così tanto importante da non poter essere sostituito.

Alessandro Cecchi Paone risponde al telespettatore e lettore

Ovviamente su questo non ha potuto non dire la sua Alessandro Cecchi Paone il quale ha sottolineato come a suo parere De Martino corre dei rischi. “Vedremo presto se si tratta di indubbio valore destinato a durare. La sovraesposizione non perdona quasi nessuno. Solo i grandissimi talenti con Baudo o D’Urso”. Questo quanto dichiarato da Alessandro Cecchi Paone.



Il momento d’oro dell’ex ballerino in amore e sul lavoro

Ad ogni modo Stefano De Martino sta vivendo davvero un momento davvero speciale e non soltanto da un punto di vista professionale ma anche privato. È tornato insieme all’ex moglie Belen Rodriguez e insieme sembra che stiano davvero tanto bene e si siano riscoperti più innamorati che mai. Da un punto di vista professionale invece a soli 32 anni ha già diverse esperienze nel mondo della televisione come ballerino e ma soprattutto come conduttore. È stato infatti al timone di Made in Sud, Stasera tutto è possibile e attualmente è il conduttore di Summer hits insieme ad Andrea Delogu. Alessandro Cecchi Paone ha voluto aggiungere dell’altro, parlando proprio dell’attuale impegno dell’ex ballerino. “È l’occasione della vita ma attenzione a farsi dare programmi giusti e squadre solidissime di collaboratori. Nessuno arriva al successo né lo consolida solo con il talento personale.”