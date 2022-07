Caterina Balivo senza freni: “Ho fatto arrabbiare tanto mio marito”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo racconta un aneddoto riguardo il marito che pare si sia fortemente arrabbiato con lei. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

Caterina Balivo la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana la quale sicuramente negli ultimi anni è stata assente dalla televisione. Subito dopo lo scoppio della pandemia infatti la conduttrice che si trovava al timone di un programma Rai intitolato Detto Fatto, pare che abbia annunciato il suo ritiro dal mondo della televisione. Ovviamente non si trattava di un addio, ma semplicemente di una pausa ed infatti a distanza di qualche anno adesso la Balivo è tornata con due programmi. Nel corso di un’intervista che la stessa ha rilasciato in questi giorni a Nuovo TV pare che abbia parlato della sua vita privata e di conseguenza anche del rapporto con il marito. Ma cosa ha rivelato la nota conduttrice?

Caterina Balivo racconta un aneddoto sul marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo pare che sia finalmente tornata in TV come conduttrice di un programma che però non andrà in onda sui canali Rai. Ad ogni modo, in questo periodo piuttosto positivo e fortunato per lei Caterina ha voluto concedersi un’intervista a Nuovo TV e pare che abbia tanto parlato della sua vita privata. Avrebbe nello specifico raccontato un aneddoto relativo proprio al marito Guido Maria Brera dicendo che c’è stato un momento in cui lo ha fatto davvero tanto arrabbiare.

Ecco quando Caterina ha fatto tanto infuriare il marito Guido Maria Brera

“Per il mio 31° compleanno mi avevano organizzato una sorpresa (con le sue amiche alcune venute da lontano), ma io ero stanca e non volevo uscire. Quanto l’ho fatto pesare a mio marito. Poi lui mi ha detto che in quei 40 min l’avevo fatto veramente arrabbiare.” Questo il racconto della nota conduttrice che è stata da sempre molto schietta sincera e aperta nel parlare con i suoi follower e fan. Poi ha continuato facendo un’altra confessione ovvero di non aver detto nulla ai suoi amici quando ha conosciuto lo scrittore a differenza di quanto fosse accaduto con altri ex fidanzati.

Il matrimonio e la nascita dei figli

“Quando ho conosciuto quello che oggi è mio marito non ho detto niente a nessuno. Forse quando una persone ti piace veramente non chiedi consigli perché hai paura che ti dicano che non va bene, di lasciar perdere.” Caterina Balivo è sposata con lo scrittore esattamente dal 2014 ed hanno avuto due figli ovvero Guido Alberto nato nel 2012 e Cora che invece ha quasi 5 anni.