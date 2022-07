Maurizio Costanzo diretto su Fiorello a Sanremo 2023: “Tutto è possibile quando c’è lui di mezzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Possibile colpo di scena per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. Possibile partecipazione di Fiorello? Un collega dice la sua.

Fiorello è un noto showman, forse il più amato dagli italiani ormai da diversi anni. In questi ultimi tempi ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo fortemente voluto dal suo amico e collega Amadeus. La partecipazione dello showman siciliano alla kermesse canora più importante d’ Italia è stato sicuramente un valore aggiunto e adesso i telespettatori si chiedono se per il prossimo anno Fiorello farà questo grande regalo a noi. Dopo l’annuncio relativo alla presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo come madrina della manifestazione per la prima e l’ultima serata, adesso si pensa a Fiorello. Come abbiamo visto, quest’ultimo è stato il coprotagonista insieme ad Amadeus, delle due edizioni del Festival e lo scorso anno ha fatto soltanto una apparizione nel corso della prima puntata. Ad ogni modo sono tanti i telespettatori che si chiedono se il prossimo anno lo showman sarà presente sul palco dell’Ariston. Ma qual è la risposta?

Fiorello ha detto davvero addio al Festival di Sanremo?

Fiorello è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Lo showman siciliano infatti tanti anni fa è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori che lo seguono sempre con grande affetto. Sappiamo bene che ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo ottenendo un successo davvero strepitoso. Ed è proprio per questo motivo che i telespettatori si chiedono se per la prossima edizione del Festival di Sanremo lo showman sarà ancora una volta il coprotagonista insieme al suo amico e collega Amadeus.



Una lettrice scrive su Nuovo tv e chiede il parere di Maurizio Costanzo sulla possibile partecipazione di Fiorello

Ho parlato nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo su Nuovo TV. Pare che è un po’ di tempo fa Fiorello avesse fatto intendere che l’avventura al Festival di Sanremo fosse già finita. “Sanremo è morto e sepolto per sempre”, avrebbe detto Fiorello un pò di tempo fa. Una lettrice avrebbe quindi ripreso le parole dello showman siciliano e detto la sua proprio nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo.” Mi sento di sostenere che questa volta Rosario potrebbe dire sul serio”, queste le parole dichiarate dal giornalista e conduttore nonché marito di Maria De Filippi.

Il punto di vista del marito di Maria De Filippi

La lettrice pare che abbia sostenuto il suo pensiero ovvero che Fiorello potrebbe decidere di fare una sorpresa a tutti quanti, tornando al fianco di Amadeus e che magari quelle parole sono state soltanto un modo per depistare. “Forse è solo un modo per spiazzarci e presentarsi a Sanremo 2023”, scrive la lettrice. “Quando c’è di mezzo lui tutto è possibile”, avrebbe risposto Maurizio. Insomma, non sappiamo se effettivamente Fiorello deciderà di fare una sorpresa italiani o se effettivamente ha deciso di dire stop al Festival.