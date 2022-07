Alessandro Cecchi Paone senza freni su Chiara Ferragni a Sanremo 2023: “La Rai ha un problema”

0 SHARES Condividi Tweet

Continuano le polemiche su Amadeus e la scelta di voler Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston come madrina della prossima edizione del Festival di Sanremo. Alessandro Cecchi Paone lo difende.

Chiara Ferragni sarà la madrina del prossimo festival di Sanremo 2023. La notizia è stata data un paio di settimane fa direttamente dallo stesso Amadeus il quale al Tg1 ha annunciato che la moglie di Fedez sarà una delle donne che lo affiancheranno sul prestigioso palco dell’Ariston per l’edizione 2023 del Festival. Nello specifico Chiara sarà presente la prima e l’ultima serata della kermesse canora più importante d’Italia. Subito dopo l’annuncio ufficiale pare che siano iniziate le polemiche. Ma per quale motivo? A commentare e dire la sua riguardo è stato Alessandro Cecchi Paone.

Festival 2023, Chiara Ferragni la madrina ufficiale della prossima edizione

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Chiara Ferragni sarà esattamente la madrina della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciare questa notizia è stato proprio Amadeus nel corso di una edizione del Tg1 andata in onda un paio di settimane fa. Pare che però non tutti abbiano gioito nel sapere che la moglie di Fedez sarà la madrina di questa edizione 2023 del Festival di Sanremo. Alcuni infatti avrebbero criticato ovviamente la scelta di Amadeus e soprattutto sui social network ci sono rincorse diverse polemiche.

Una lettrice di Nuovo Tv critica la scelta di Amadeus

Nello specifico una lettrice del settimanale Nuovo TV pare che abbia espresso proprio il suo disappunto e mosso una critica ad Amadeus. “Non capisco cosa c’entri la Ferragni con la tv”. Queste le parole della lettrice del settimanale Nuovo TV che ha scritto nella rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo pare che si sia schierato dalla parte del collega spiegando il motivo per cui Amadeus sicuramente ha scelto Chiara Ferragni per la prossima edizione del Festival.

Alessandro Cecchi Paone si schiera dalla parte di Amadeus e difende la sua scelta

“Le grandi reti televisive nazionali hanno da tempo il problema di recuperare il pubblico più giovane, emigrato sulle piattaforme digitali. Mentre Mediaset sceglie i reality la Rai punta su Sanremo trasformato in un mega varietà che dura cinque sere”. Secondo il giornalista quindi, Amadeus avrebbe scelto Chiara Ferragni perchè avendo un grande seguito potrebbe portare milioni di follower e di conseguenza telespettatori a seguire la kermesse canora più importante del nostro paese.