Acqua frizzante per sciacquare il viso, dalla Corea un suggerimento per rendere strepitosa la pelle del viso

Pelle del viso sana e luminosa? Ecco per voi un metodo infallibile che arriva direttamente dalla Corea. In cosa consiste? Lavare il viso e sciacquarlo con l’acqua frizzante.

Avete mai sentito di un metodo infallibile per ottenere una pelle del viso davvero meravigliosa? Stiamo parlando del sciacquare il viso con acqua frizzante. Ovviamente è un metodo insolito e pare che arrivi direttamente dalla Corea. È un nuovo metodo di bellezza che pare sia davvero infallibile e che sta spopolando davvero da qualche anno. Ma in cosa consiste e quali sono i risultati?

Sciacquare il viso con l’acqua frizzante, ecco il nuovo metodo di bellezza coreano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi ultimi anni si è diffuso un nuovo metodo di bellezza che pare sia arrivato direttamente dalla Corea. È un metodo piuttosto semplice che permette di rigenerare la pelle, idratandola e proteggendola. Per poter avere una pelle davvero perfetta in molti utilizzano tanti prodotti che si possono acquistare in commercio da creme a sieri contenenti bava di lumaca, estratti di medusa, latte d’asina. In Corea ad esempio si trovano davvero tantissimi negozi che vendono proprio prodotti per la skincare quotidiana.

I benefici dell’acqua frizzante

Questo nuovo Trend di cui abbiamo già parlato consisterebbe nel lavarsi il viso con dell’acqua frizzante e sono sempre di più le donne coreane che decidono di portare avanti questa pratica per pulire la propria pelle. Al posto di utilizzare l’acqua del rubinetto si utilizza l’acqua frizzante. Quest’ultima pare che sia utile per andare a pulire in profondità la pelle ed il risultato sarebbe il seguente, ovvero avere una pelle del viso più luminosa. Non tutti forse sanno che l’acqua frizzante agisce stimolando la circolazione del sangue ed in questo caso si accelera il processo di rigenerazione e rinnovo delle cellule.

In cosa consiste questa pratica

Lavare il viso con l’acqua frizzante permette anche di preparare la pelle ad accogliere poi le sostanze nutritive attraverso l’applicazione di creme e sieri. Sembrerebbe ancora che l’acqua frizzante faccia scomparire i segni dell’acne. Per poter utilizzare questo metodo bisogna munirsi di una bacinella vuota e di una bottiglia di acqua frizzante. Bisogna immergere quindi il viso in questa bacinella per circa 10 secondi tamponandolo poi delicatamente. A questo punto, bisogna massaggiare il viso con un detergente che solitamente viene utilizzato e risciacquare sempre immergendo il viso nell’acqua gassata.