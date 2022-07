Elodie e Anna Pettinelli, lite sul palco sotto gli occhi increduli degli spettatori, il video sta facendo il giro del web

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie e Anna Pettinelli protagoniste di una lite sul palco dell’RDS Summer Festival. Le due litigano e il video finisce sui social.

Elodie e Anna Pettinelli sono state protagoniste di una lite, la quale sarebbe avvenuta direttamente sul palco di Ostia in occasione dell’ RDS Summer Festival nelle scorse ore. Ebbene, sembra che tutti i presenti abbiano notato una certa tensione tra la cantante e la professoressa di Amici di Maria De Filippi, nonché nota speaker radiofonica. Anna Pettinelli pare fosse alla conduzione dell’evento musicale estivo e pare che ad un certo punto abbia risposto in modo piuttosto duro alla cantante. Inevitabilmente, il video è finito sui social ed è scoppiata una bufera.

Elodie e Anna Pettinelli, tensione alle stelle sul palco dell’RDS summer festival

Sembra che il tutto sia avvenuto durante le esibizioni di Elodie quando dal pubblico qualcuno avrebbe detto “Niente canzoni d’amore!”. Inizialmente la cantante pare non abbia colto il vero significato delle parole e proprio per questo sarebbe intervenuta la Pettinelli dicendo ad Elodie “Niente canzoni d’amore”. A quel punto però, la cantante un pò confusa e parecchio frastornata rivolgendosi alla Pettinelli avrebbe detto “Ho capito, scusate… Anna tu sei sempre aggressiva con me”.

Discussione animata tra la cantante e la conduttrice dell’evento

A quel punto la Pettinelli, parecchio infastidita sembra aver voltato le spalle alla cantante, allargando le braccia. Insomma, tensione alle stelle tra le due sul palco del Rds Summer Festival, proprio davanti a tutti. Inevitabilmente il pubblico presente non ha potuto non notare la tensione tra la cantante ed Anna Pettinelli. Che ci sia dell’altro tra le due, magari un qualcosa accaduto dietro le quinte o in altre occasioni? Una cosa è certa, ovvero che oggi non si fa altro che parlare di quanto accaduto tra le due.

Gli utenti del web commentano a favore di Elodie, anche qualche critica

Il video della discussione tra le due è stato pubblicato su TikTok direttamente da Fabrizio Marigo, che sulla piattaforma è seguito da ben 158 mila persone. Tantissimi i messaggi arrivati sotto al post, soprattutto da parte di fan di Elodie. “La migliore”, “Regina indiscussa”, “L’ha asfaltata”, sono stati questi alcuni dei commenti postati da fan della cantante. Non sono però mancate le critiche. “Sempre polemica e litigiosa” ed ancora “Ma come cammina? Sembra Virginia Raffaele quando imita Belén”.