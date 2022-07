Isola dei famosi, Pamela Petrarolo senza freni sugli ex naufraghi, le parole sono di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Petrarolo, ex naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi ha parlato in questi giorni ed ha espresso dei giudizi piuttosto pungenti su alcuni naufraghi e compagni d’avventura.

Nonostante il reality sia terminato da qualche giorno, si continua a parlare dell’Isola dei famosi. Nei giorni scorsi una ex naufraga, ovvero Lory Del Santo pare fosse andata piuttosto pesante su produzione e naufraghi. Adesso invece a scagliarsi contro il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi pare sia stata Pamela Petrarolo. Quest’ultima è stata intervistata da Radio Rai Non succederà più e pare che sia andata giù che tutto pesante contro alcuni naufraghi con i quali ha condiviso questa esperienza. Ma cosa ha rivelato l’ex naufraga?

Pamela Petrarolo, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi parla della sua avventura sull’Isola

Pamela Petrarolo è stata una delle naufraghe dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi 2022. Adesso, a distanza di qualche giorno sembra che l’ex naufraga abbia voluto parlare e dire la sua su quella che è stata la sua avventura in Honduras. Le sue parole però sono apparse davvero piuttosto dure e pesanti. Sembra che inizialmente l’ex naufraga abbia voluto raccontare quelle che sono state per lei le prove più difficili. «Neanche io pensavo di riuscire ad affrontare qualcosa di così epico, concedimelo. Parto da una coscienza e da un modo di essere assolutamente pieno di paranoie, paure, soprattutto del buio, degli insetti. Immaginatemi catapultata in una foresta, mi sembrava di stare su Scherzi a parte».

Troppi teatrini, l’ex naufraga si scaglia contro alcuni compagni d’avventura

L’ex naufraga ha trascorso soltanto 22 giorni su Playa Sgamadissima e pare che non credesse di poter rimanere così tanto. «Sì perché dopo i primi 4/5 giorni ormai avevo capito come dovevo sopravvivere, quali erano i ritmi e vi assicuro – e così vorrei smentire quelli che pensavano che qualcuno addirittura mi attaccasse il pesce sull’amo – che io ho pianto, perché per una settimana non ho visto un pesce neanche a pagarlo oro. Per me che non ero mai salita su uno scoglio, preparare l’esca, l’amo e sapere che quello era l’unico modo per procacciarmi del cibo è stato difficile». Pamela pare che abbia parlato poi un po’dei suoi compagni d’avventura e nello specifico di Lory Del Santo dicendo che sicuramente è stata una di quelle che non ha fatto prove e su questo non è stata proprio d’accordo. Secondo Pamela infatti chi partecipa all’Isola deve saper fare le prove e devono essere tutti alla pari.

E sulla vittoria di Nicolas Vaporidis…

Ha parlato anche di Mercedes Henger sostenendo che fosse reale il trasporto nei confronti di Edoardo. Ad ogni modo, l’ex naufraga ha parlato anche di teatrini come quello tra Roger Balduino ed Estefania Bernal. A quanto pare quest’ultima non avrebbe intenzione di rivedere Roger fuori dal reality. Ed infine ha parlato della vittoria di Nicolas Vaporidis. «Possiamo dire che era scritto su tutti i muri? Io penso anche che il risultato della sua vittoria sia stato condizionato – e non perché non la meritasse – dall’uscita di Edoardo. La sua uscita lo ha aiutato ancora di più ad assegnargli il primo premio. Lui devo dire è stato sempre molto carino con me, mi ha anche dato dei consigli, avevo stretto un bel rapporto. Però secondo me a lui del filo da torcere glielo poteva dare Edoardo sul podio finale».