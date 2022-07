Milly Carlucci diretta su Vito Coppola: “Era già impegnato, ho dovuto aspettare”

0 SHARES Condividi Tweet

A distanza di un pò di tempo, Milly Carlucci ovvero la conduttrice di Ballando con le stelle si è espressa sulla storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola. Le parole della conduttrice.

Milly Carlucci, ovvero la conduttrice di Ballando con le stelle a distanza di un po’ di tempo pare che si sia espressa su Arisa e nello specifico sulla relazione che la cantante ha intrapreso con Vito Coppola. I due sono stati al centro del gossip per diverse settimane e c’è stata tanta confusione su questa storia d’amore per via delle tante smentite e conferme arrivate dai diretti interessati. Ebbene, Milly Carlucci che in queste settimane sta girando l’Italia con il suo programma Ballando On the road pare che abbia deciso di dire la sua su questa storia e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Confidenze. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Arisa e Vito Coppola, la conduttrice di Ballando con le stelle si esprime sulla loro relazione

Arisa e Vito Coppola sono stati i protagonisti della scorsa edizione di Ballando con le stelle e su questo non c’è alcun dubbio. I due si sono conosciuti proprio in quest’occasione ed è apparso chiaro a tutti sin dall’inizio che ci fosse un feeling tra loro. Ad ogni modo, proprio soltanto alla fine del programma i due hanno in qualche modo confermato la frequentazione che sarebbe continuata per diverse settimane. Poi pare che in qualche modo sia arrivata una notizia circa la fine di questa frequentazione anche se non è stato mai fatto chiarezza da parte dei diretti interessati.

Milly Carlucci e le parole su Arisa e Vito

A parlare di questa storia d’amore che è stata proprio Milly Carlucci. “Non mi sarei mai immaginata la liaison tra Arisa e Vito. Lui lo avevo notato a un provino anni fa, la volevo con me ma era impegnato nelle gare, poi finalmente è arrivato”. Sono state queste le parole dichiarate da Milly Carlucci che si è espressa così su questa frequentazione tra la cantante e il maestro di ballo. E su Arisa pare che abbia aggiunto poi dell’altro. “Se Arisa fosse nata negli USA oggi sarebbe una star internazionale, ha una voce meravigliosa. Tengo sempre d’occhio il mercato americano”.

Le vacanze estive di Milly e i nuovi progetti lavorativi

Nel corso della stessa intervista poi Milly sembra abbia parlato dei suoi progetti lavorativi ed anche di questa estate. “Dovrò aspettare almeno fino a Ferragosto, anche se non so ancora dove andrò ma so già che i ragazzi sceglieranno il mare, mi adatterò anche se convivo con una malattia della pelle incurabile”