Selvaggia Lucarelli attacca Salmo, lui a distanza di un anno replica, lei risponde e lui la zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e la critica a Salmo, lui replica a distanza di un anno dal “concerto abusivo” ed è subito guerra tra i due.

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una nota giornalista la quale pare che sia stata ampiamente attaccata in questi giorni da parte di Salmo. Il giovane rapper sembra che a distanza di circa un anno abbia deciso di vendicarsi per le parole al veleno espresse proprio dalla Lucarelli nei suoi riguardi. Il giudice di Ballando con le stelle non si risparmia mai soprattutto quando c’è da fare polemiche. Ma cosa è accaduto con il giovane rapper?

Selvaggia Lucarelli e Salmo, è guerra tra i due

Selvaggia Lucarelli e Salmo sono arrivati davvero ai ferri corti. A metà agosto 2021, per chi non lo ricordasse Salmo aveva deciso di organizzare un concerto ad Olbia al quale hanno preso parte davvero migliaia di persone. Purtroppo ci trovavamo in piena emergenza sanitaria ed è stato proprio per questo motivo che in tanti hanno criticato questa scelta. A scagliarsi contro Salmo è stata proprio Selvaggia Lucarelli che ha lamentato anche una mancanza di sicurezza e controlli.

La giornalista un anno fa si è scagliata contro il rapper per il “concerto abusivo”

Dopo la polemica attaccata da Selvaggia Lucarelli sembrerebbe che Salmo abbia deciso di non replicare anche se a distanza di un anno si è un po’ vendicato. Il rapper nelle ultime ore ha pubblicato un post facendo un po’ il punto di quello che è stato il suo anno lavorativo che ha definito tra l’altro il più difficile di tutta la sua carriera. Pare che tra i vari punti abbia anche citato questo concerto abusivo e nel momento in cui un follower gli ha chiesto di quale concerto si trattasse, lui pare che abbia risposto in questo modo “Chiedi a Selvaggia Lucarelli”.

A distanza di un anno Salmo risponde con una provocazione, scambio di battute al veleno

Ovviamente non si è trattato di un errore ma semplicemente di una provocazione da parte del giovane rapper nei confronti di Selvaggia che ovviamente non ha tardato a rispondere. La giornalista e opinionista avrebbe detto di non conoscere personalmente Salmo e di avere anche prima di lui per la musica che fa. “Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore. Non ha mai risposto nel merito ma a distanza di tempo la schifosa battuta sessista non ha saputo tenersela. Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pisello”. Queste le parole di Selvaggia alle quali Salmo ha risposto dicendo “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte . Per favore falla finita con ‘sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse”.