Michelle Hunziker prende posizione sulla pizza di Briatore: “Una goduria”

Michelle Hunziker, insieme alla figlia Aurora e l’amico Tommaso Zorzi ospiti del Crazy Pizza di Flavio Briatore. La conduttrice svizzera confessa “Una goduria”.

Soltanto poche settimane fa si era parlato della pizza di Flavio Briatore, per il suo prezzo davvero esorbitante. Pare che fosse nata una vera e propria polemica sui social, tanto che il diretto interessato era stato costretto ad intervenire e spiegare il perchè la pizza venduta nel suo ristorante, Crazy Pizza, avesse quel prezzo, ovvero 15 euro. Il noto imprenditore e manager pare avesse detto come per lui sia inconcepibile che una pizza possa essere venduta a 5 euro. Dopo le sue parole, gran parte dei pizzaioli italiani ma soprattutto napoletani sembra che abbiano voluto controbattere alle parole di Briatore.

La pizza del Crazy Pizza continua ad essere al centro delle polemiche

Tuttavia, a prendere le difese dell‘ex marito di Elisabetta Gregoraci pare siano stati dei commensali davvero speciali che nella serata di domenica, pare si trovassero proprio all’interno del locale di Briatore. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. La conduttrice pare che abbia documentato la serata attraverso il suo profilo Instagram, ma nelle stories pare che non sia proprio apparso il vincitore della scorsa edizione del Grande fratello vip.

Tre commensali doc con recensione più che positiva sulla pizza

Tuttavia è stato proprio lui che ha condiviso la famosa pizza con il prosciutto. Tutti e tre hanno trascorso una bellissima serata all’interno del Crazy Pizza di Briatore ma la cosa che più ci interessa è la recensione che Michelle, Aurora e Tommaso hanno fatto alla pizza tanto chiacchierata e criticata.

Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi ospiti del Crazy Pizza

“Buona?”, avrebbe chiesto Aurora alla sua mamma che ha risposto dicendo “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”. Insomma, sembra che i tre abbiano fatto dell’ottima pubblicità alla pizza di Briatore ed hanno documentato il tutto con delle Instagram Stories che sono apparse proprio sul profilo di Michelle e ricondivise dalla figlia e dal loro amico. In molti pare che abbiano commentato, in tanti avrebbero fatto ironia sul prezzo da loro pagato per queste tre pizze, ma nessuna risposta è arrivata circa il conto pagato molto probabilmente dalla conduttrice e showgirl svizzera.