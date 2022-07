Sonia Bruganelli riconfermata al Gf Vip e Adriana Volpe reagisce sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli è stata riconfermata per la prossima edizione del Grande fratello vip ed al suo fianco ci sarà Orietta Berti. Esclusa Adriana Volpe, ma quale è stata la reazione della conduttrice?

Si continua a parlare del Grande Fratello vip e pare che proprio nei giorni scorsi siano arrivate delle notizie riguardanti la prossima edizione del reality di Canale 5. È stata infatti ufficializzata la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista per il secondo anno consecutivo. In molti si sono chiesti chi potesse essere l’altra opinionista e pare che si siano rincorsi diversi nomi. Alla fine è stata confermata la presenza di Orietta Berti che sostituirà quindi ufficialmente Adriana Volpe. Questa notizia sembra abbia sorpreso davvero tutti quanti.

Grande fratello vip 7, confermata la presenza di Sonia Bruganelli

Sembra che effettivamente nessuno si immaginasse che Sonia Bruganelli potesse essere presente anche alla settima edizione del reality visto che la stessa aveva fatto intendere di non avere alcuna intenzione di rinnovare la sua presenza. A quanto pare però, a distanza di qualche settimana le cose sono cambiate e la Bruganelli avrebbe ho cambiato idea. Chi è rimasta totalmente fuori dai giochi è stata proprio lei Adriana Volpe la quale aveva dato la sua disponibilità per il secondo anno consecutivo.

Orietta Berti al posto di Adriana Volpe, ma come ha reagito quest’ultima?

Questa scelta della produzione del Grande Fratello sembra che da una parte sia stata ben condivisa dal pubblico, ma tanti altri non hanno capito il perché la produzione abbia deciso di lasciare a casa proprio Adriana. Sui social è stato davvero il caos, con tante di critiche mosse sia al programma che ad Alfonso Signorini. Ma come l’avrà presa Adriana? L’ex opinionista avrebbe ricondiviso il titolo di un articolo pubblicato da Gossipetv, dove si legge “Gf Vip ufficializzata Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa“.

Il pubblico è dalla parte della Volpe e prende le sue difese, lei ringrazia sui social

Insomma, sembra che la Volpe non ci sia rimasta bene da queste notizie, ma è felice di sapere che il pubblico è comunque dalla sua parte. Non ci sarebbe stato proprio nessun in bocca al lupo da parte di Adriana Volpe per Sonia. Del resto non potevamo aspettarci altro, visto che le due hanno avuto diversi problemi nei mesi scorsi ed hanno iniziato la loro avventura al Grande fratello vip non nel migliore dei modi.