Ballando con le stelle 2022, Samuel Peron resta e si espone su Milly Carlucci

Samuel Peron lontano da Ballando con le stelle per la prossima stagione televisiva? Dopo le indiscrezioni adesso arriva la conferma del maestro di ballo. Quest’ultimo confessa “A Milly Carlucci devo tutto”.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di Ballando con le stelle ovvero il programma di Milly Carlucci che prenderà il via ormai il prossimo autunno. Stiamo parlando di uno dei programmi più amati della televisione italiana ed in un certo qual modo i telespettatori non aspettano altro che l’inizio della nuova stagione. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere diversi maestri di ballo che sono diventati dei veri e propri personaggi televisivi, a cominciare da Raimondo Todaro a finire a Simone Di Pasquale. Tuttavia però, alcuni di questi sono andati via ed hanno lasciato il programma di Rai 1 e anche quest’anno Milly Carlucci ha rischiato di perdere un altro storico volto della trasmissione. Stiamo parlando di Samuel Peron. Ma come stanno le cose e soprattutto il maestro di ballo cosa ha deciso di fare per la prossima edizione di Ballando con le stelle?



Ballando con le stelle, Milly Carlucci rischia di perdere un altro volto storico

Raimondo Todaro ha lasciato il programma di Milly Carlucci lo scorso anno e lo stesso è accaduto per Simone Di Pasquale e Sara di Vaira. Nei giorni scorsi invece si è diffusa una notizia secondo la quale a lasciare il noto programma di Rai1 pare potesse essere Samuel Peron. Il noto maestro di ballo pare non fosse stato riconfermato per la prossima stagione del programma di Milly Carlucci per diversi impegni di lavoro del noto professionista. Queste erano almeno le indiscrezioni giunte al riguardo. Nei giorni scorsi però, Samuel però pare non avesse in alcun modo rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo cosa che invece ha fatto proprio nelle scorse ore.

Samuel Peron conferma la partecipazione al programma

Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale TV Mia pare che Samuel Peron abbia quindi confermato la sua partecipazione alla prossima edizione del programma. “Da sabato 8 ottobre sarà di nuovo al suo posto a Ballando con le stelle, che partirà con una nuova edizione”, queste le parole dichiarate da Gianni Martinelli. “A Milly Carlucci devo tutto, mi ha fatto entrare nel mondo della tv dove adesso sto imparando tante altre cose.” Queste invece le parole che sono state dichiarate proprio da Samuel Peron il volto noto di Ballando con le stelle. In questi ultimi tempi il ballerino è stato anche impegnato in altre trasmissioni televisive e lo scorso inverno l’abbiamo visto nel cast di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone.

Un momento d’oro per Samuel, in attesa del suo primo figlio dalla compagna

Un grande momento per quanto riguarda la vita e la professione di Samuel Peron che tra l’altro è in attesa del suo primo figlio. “Non vediamo l’ora di diventare genitori. È un periodo straordinario per me, visto che questa notizia arriva in un momento di grandissime soddisfazioni professionali.” Queste nello specifico le parole dichiarato da Samuel che aspetta il suo primo figlio dalla compagna Tania Bambaci.