Maurizio Costanzo diretto su Iva Zanicchi a Ballando: “Andando a Ballando alla sua età dimostra una cosa ben precisa”

Iva Zanicchi ha confermato nei giorni scorsi la sua partecipazione a Ballando con le stelle ovvero il programma di Milly Carlucci. Se da una parte in molti sembra che siano stati felici di apprendere questa notizia, altri invece hanno criticato la scelta della produzione di Ballando con le stelle. “Che senso ha far partecipare concorrenti di una certa età? L’anno scorso Valeria Fabrizi e quest’anno Iva Zanicchi…Hanno più di 80 anni…”. Sono state queste le parole dichiarate da un lettore di Genova che ha scritto nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo su Nuovo TV.

Un lettore critica la scelta della produzione di puntare su Iva, Maurizio Costanzo risponde a tono

Ovviamente dopo aver letto il commento sembra che Maurizio Costanzo abbia voluto rispondere e dire la sua. “Rispondo solo per chiarire alcune cose…”. Questo nello specifico quanto detto da Maurizio Costanzo il quale è sembrato piuttosto infastidito dalle parole dell’elettore genovese, lamentando una mancanza di tatto. “Apparire in un programma come Ballando con le stelle mettendosi alla prova è la dimostrazione di forza e coraggio che molti giovani non hanno…”. Insomma, Maurizio Costanzo attraverso le sue parole ha fatto ben capire di non aver tanto gradito il post dell’elettore di Genova. “Mi piacerebbe vedere lei al suo posto…” , avrebbe aggiunto il marito di Maria De Filippi.

Il marito di Maria De Filippi difende Iva poi zittisce il lettore

Maurizio Costanzo sembra che sia tornato poi ancora una volta a difendere la cantante, dicendo e sottolineando che quest’ultima ha energia da vendere e che dunque non trova così assurdo che Iva possa partecipare al programma. Tra l’altro Iva Zanicchi proprio in questi giorni ha parlato dicendo di essere pronta per questa nuova avventura e pare che abbia sottolineato come il suo obiettivo sia vincere il programma.