Insetti, un rimedio per tenerli lontani che lascia un profumo meraviglioso

Allontanare gli insetti dalle nostre case e dal giardino, come fare? Ecco il rimedio fai da te che lascia un profumo davvero meraviglioso, ma soprattutto un rimedio efficace.

Contro gli insetti da casa e giardino ci sono degli ottimi rimedi. Quali sono? Purtroppo con l’arrivo dell’estate aumenta anche la presenza di insetti di qualsiasi genere. Sicuramente la prima cosa da fare è ricorrere a delle zanzariere ma questo potrebbe non essere sufficiente. Per allontanare le zanzare, formiche e tutti gli altri insetti bisognerebbe ricorrere ad altri rimedi. Uno di questi potrebbe essere l’utilizzo di olio essenziale da sciogliere nell’acqua per lavare i pavimenti. Cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio come allontanare gli insetti.

Insetti da casa e giardino, come allontanarli

Gli insetti in genere sono attratti dall’umidità ed anche dall’odore del cibo e per questo fanno irruzione all’interno delle nostre abitazioni. In alcuni casi vanno anche a depositare le uova ed è proprio in queste circostanze che risulta davvero difficile eliminarli. Ovviamente non è proprio impossibile eliminarli, ma può rivelarsi piuttosto costoso. Andare ad utilizzare dei prodotti chimici nella maggior parte dei casi rappresenta un metodo davvero efficace ed infallibile.

Quali prodotti utilizzare per allontanare gli insetti dalle nostre abitazioni

Attenzione però, perchè questi prodotti chimici rappresentano un serio pericolo sia per la nostra salute che per l’ambiente. Inoltre, stando a quanto riferito da alcuni esperti, sembrerebbe che alcuni insetti siano ormai resistenti a determinati prodotti. Ma come possiamo eliminare quindi, questi insetti dalla nostra abitazione? Esistono degli ingredienti naturali e rimedi fai da te che possono rivelarsi piuttosto efficaci. Uno di questi potrebbe essere l’aceto ed il limone.

Rimedi naturali

E’ possibile preparare un rimedio naturale fai da te. Prendete un cucchiaio di cannella in polvere, una tazzina di vodka e unite 10 gocce di tea tree oil. Aggiungete poi un litro di acqua, mescolate il tutto e mettete all’interno di un contenitore che abbia un beccuccio a spray. Questi ingredienti hanno un odore molto forte e pare che siano utili ad allontanare gli insetti. Questa miscela va spruzzata negli angoli per allontanare gli insetti. Si può anche utilizzare quando ad esempio si trascorre tanto tempo in giardino, sul balcone o in terrazzo. Versiamo in questo caso la miscela all’interno di un barattolo di vetro. Fortunatamente nessun insetto dovrebbe avvicinarsi a voi o alla vostra abitazione.