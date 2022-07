Zona Bianca, Mauro Corona fuori di sè contro la Scampini: “Gentucola, andate in malora” e poi lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Zona Bianca è andata in scena una lite piuttosto animata tra l’alpinista Corona e la giornalista Scampini. Lui ad un certo punto avrebbe staccato tutto e sarebbe andato via staccando il collegamento. Vediamo di capire cosa è realmente accaduto.

Sembrava una serata tranquilla, invece a Zona Bianca improvvisamente è accaduto praticamente di tutto. Stiamo parlando della trasmissione che va in onda su Rete 4 dove pare che si parlasse della terribile strage della Marmolada. Pare che come spesso accade in collegamento ci fosse Mauro Corona il quale pare che sia stato protagonista di una discussione parecchi animata con un’ospite in studio. Stiamo parlando di Sabrina Scampini. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Zona Bianca, Mauro Corona e la discussione con Sabrina Scampini

Come abbiamo già detto, nel corso della puntata di Zona Bianca, la trasmissione che va in onda su Rete 4 sembra che si parlasse di quanto accaduto nei giorni scorsi. Parliamo della strage della Marmolada, dove purtroppo a perdere la vita sono state diverse persone e diversi sono ancora i dispersi. Ebbene, ad un certo punto in collegamento è arrivato Mauro Corona il quale avrebbe avuto un diverbio piuttosto animato con Sabrina Scampini, la giornalista presente in studio. I due avrebbero iniziato a parlare, ma nel giro di pochi istanti la tensione sarebbe salita alle stelle. Corona, come alpinista sarebbe intervenuto per dire la sua e analizzare quanto purtroppo è accaduto sul ghiacciaio. Parlando parlando, Corona sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe iniziato ad alzare la voce contro tutti. Il suo atteggiamento, in diretta tv su Mediaset, sembra che non sia passato inosservato.

Lite in diretta tv tra Mauro Corona e Sabrina Scampini

“Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, andate a quel paese, me ne vado”. Dopo aver urlato queste parole, sembra che Corona si sia alzato dalla sua postazione, tolto l’auricolare ed andato via. Tutti i presenti pare che siano rimasti completamente senza parole. In studio pare fosse presente la giornalista Sabrina Scampini, la quale aveva espresso il suo personale pensiero, ovvero che visti i cambiamenti climatici che si sono verificati in questi ultimi anni sicuramente sarebbe stato meglio cambiare le regole, per quanto riguarda le escursioni ed anche l’alpinismo. Sono state le sue parole che hanno scatenato la furia di Mauro Corona. “Sabato c’era il doppio della gente sulla Marmolada. L’anno scorso era più caldo di ieri e non è crollato il ghiacciaio”. Queste le parole dichiarate dall’alpinista scrittore il quale ha fatto sapere che purtroppo a giocare un brutto scherzo è stata la fatalità.

Corona si infuria, toglie l’auricolare e stacca il collegamento

Corona non si sarebbe limitato a questo ma avrebbe detto ancora “Cosa vuol dire che non è opportuno andare in montagna? È come dire che non è opportuno fare l’amore se poi uno ammazza la fidanzata”. Sempre più agitato, rivolgendosi un pò a tutti i presenti in studio avrebbe detto “qui si fa retorica di bassa lega”. La Scampini a quel punto avrebbe replicato invitando Corona a calmarsi. “Si deve calmare non può dire polemiche di bassa lega“. E’ stato a quel punto che Corona sarebbe andato via staccando il collegamento.