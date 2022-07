Rita Dalla Chiesa massacrata sui social dopo la notizia che sarà uno dei concorrenti del Grande fratello vip, la sua reazione è durissima

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande fratello vip 7. E’ questa l’indiscrezione del momento. Lei conferma il contatto, sui social intanto molti le riservano delle critiche e commenti pesanti.

Rita Dalla Chiesa potrebbe essere ad un passo dal Grande Fratello vip o almeno questo è quanto si vocifera in questi ultimi giorni. Eppure non tutti pare siano stati d’accordo, tanto che sui social network sono arrivati tanti messaggi contro la conduttrice e la sua partecipazione alla prossima edizione del reality di Canale 5. Ma per quale motivo?

Rita Dalla Chiesa ad un passo dal Grande fratello vip, cosa c’è di vero?

Secondo quanto riferito da noto portale Dagospia.it sembrerebbe che Rita Dalla Chiesa sia pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale del Grande Fratello vip 7. Dopo che si è diffusa questa notizia, sono stati tanti a scatenarsi letteralmente su Instagram insultando in modo anche piuttosto pesante la nota conduttrice. Pare che qualcuno abbia addirittura citato il suo ex marito ed anche il padre, sottolineando come quest’ultimo si rivolterebbe nella tomba sapendo che la figlia possa prendendo parte al reality show condotto da Alfonso Signorini.

I commenti negativi e duri su Rita, alcuni citano anche il padre e lei minaccia di andare per via legali

Insomma, sembra che non si siano proprio risparmiati nel criticare la nota conduttrice la quale ovviamente ha voluto rispondere e lo ha fatto nell’immediato. Rita Dalla Chiesa si sarebbe Infatti tanto arrabbiata dopo aver letto delle critiche piuttosto pesanti nei suoi confronti. La donna avrebbe riferito di aver letto davvero tanti insulti e di aver anche fatto alcuni screenshot di quelli che a suo parere sono stati i commenti più cattivi sottolineano di essere pronta ad agire per vie legali. “Ho fatto lo screenshot di tutte le cattiverie che sono state scritte…Ci penserà il mio avvocato…”. Queste ancora le parole dichiarate dalla nota conduttrice che tra l’altro nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it pare che abbia voluto fare chiarezza circa la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello vip.

Le parole della conduttrice

Effettivamente Rita avrebbe confermato di essere stata contattata e pare che stia riflettendo se accettare o meno la proposta di Alfonso Signorini. “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte…”. La presentatrice quindi non ha negato la possibilità di poterla vedere a settembre all’interno della casa più spiata d’Italia.

