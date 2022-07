Laura Chiatti scrive un post da brividi per Marco Bocci e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Chiatti e Marco Bocci, nessuna crisi all’orizzonte. La dedica dell’uno nei confronti dell’altro per l’ottavo anniversario di matrimonio cancella ogni dubbio.

Alcuni mesi fa si era parlato di una possibile crisi di coppia tra Laura Chiatti e Marco Bocci. In realtà per diversi mesi si era vociferato che i due fossero proprio ai ferri corti e che addirittura l’attore aveva lasciato all’abitazione ed era andato a vivere in un’altra casa. In qualche modo però, i diretti interessati sembra che abbiano voluto smentire questa crisi pubblicando qualche post significativo ma la vera conferma è arrivata proprio ieri.

Laura Chiatti e Marco Bocci, nessuna crisi di coppia

Martedì 5 luglio è ricorso l’anniversario di matrimonio ed esattamente l’ottavo anniversario di matrimonio. Era proprio il 5 luglio del 2014 quando Laura e Marco si sono uniti in matrimonio presso l’abbazia di San Pietro a Perugia. Il loro amore è stato davvero molto passionale e proprio per questo motivo i due sono finiti al centro del gossip. Non sono mancati in questi anni in momenti importanti nella loro vita di coppia, a cominciare dal matrimonio a finire alla nascita dei due bambini.

Tanti momenti di gioia ma anche qualche momento di dolore per la coppia più famosa del cinema

Eppure, Laura e Marco hanno dovuto fare i conti anche con altri momenti non proprio così tanto piacevoli. Proprio la scorsa estate Infatti si era diffusa la notizia di una possibile crisi tra i due e come abbiamo già avuto modo di anticipare, si era anche parlato di un allontanamento di Marco Bocci dalla casa dove vive con Laura ed i loro bambini. I due però in realtà sono più uniti che mai e sui rispettivi profili Social hanno voluto documentare e dimostrare il loro amore. In occasione del loro anniversario di matrimonio hanno scritto delle dediche piuttosto speciali l’uno nei confronti dell’altro.

Le dediche di Laura a Marco e viceversa in occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio

“Dov’eravamo rimasti ? 5-07-2014, ore 18 :00, abbazia di san pietro….“Io , accolgo te, come mio sposo con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.” Siamo ancora fermi lì…Buon anniversario amore mio. Omnia vincit amor, ti amo”. Questo quanto scritto nello specifico da Chiara nella didascalia di una foto che è quella del loro matrimonio. Marco invece ha postato un’altra foto che li vede insieme alla loro famiglia, con i capelli al vento, un’immagine sfocata e facce reali ma non per niente allegre. Nella didascalia della foto si legge “Questa foto l’avevo conservata perché ci rappresenta…. calma caos bellezza confusione presente futuro. Sono 8. Li ho sempre chiamati HAPPY. Happy 1, Happy2,…. e oggi HAPPY 8. Happy,… felicità. Grazie amore mio di quel SI” e Laura ha commentato con un “Ti amo”.