Manuel Bortuzzo, il padre una furia sui social: “Non azzardatevi più”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo è finito al centro delle critiche e delle polemiche sui social, ma adesso in sua difesa è sceso il padre Franco che ha annunciato provvedimenti legali.

Si torna a parlare di Manuel Bortuzzo ovvero il gieffino che ha preso parte al Grande Fratello vip 6. Nelle scorse ore pare che a finire sotto i riflettori sia stato Franco Bortuzzo il padre di Manuel, l’ex concorrente del GF. Pare che l’uomo abbia fatto sapere di essere piuttosto infuriato e di essere anche arrivato al limite e sembra che attraverso il suo profilo Instagram abbia voluto fare un avvertimento ai cosiddetti leoni da tastiera che in tutti questi mesi non hanno perso occasione per prendersela non soltanto con Manuel ma anche con tutti i suoi familiari. Cerchiamo di capire però che cosa effettivamente è accaduto.

Manuel Bortuzzo, il padre Franco interviene sui social e lancia un avvertimento

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Manuel Bortuzzo è l’ex gieffino e nuotatore che purtroppo in questi giorni in pare sia stato ampiamente criticato da parte di alcuni leoni da tastiera. Ebbene, sembra che non è la prima volta che il nuotatore riceve delle critiche ma adesso pare che sia intervenuto il padre Franco che ha dato una sorta di avvertimento ai cosiddetti haters che in questi mesi non hanno fatto altro che muovere delle critiche non soltanto a lui ma anche alla sua famiglia. “Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare cose che istigano odio e lasciate i gruppi che lo fanno che verranno perseguiti”. Queste nello specifico le parole di Franco.

Gli haters si scagliano contro l’ex gieffino

In realtà le critiche su Manuel sono iniziate nel momento in cui ha interrotto la sua storia con Lulù Selassié, ma a finire nel mirino degli haters e non è stato soltanto Manuel ma anche tutta la sua famiglia. Per questo motivo il padre del nuotatore pare abbia voluto lanciare un avvertimento minacciando anche di andare per via legali.

Lo sfogo di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel

“Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia cari leoni e leonesse da tastiera vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie che amo, la mia famiglia e i miei cani e qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”. Queste le parole di Franco il quale poi ha continuato il suo sfogo. “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi ora renderete conto ad altri, e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. Ma non è finita qui, visto che in un altro post, poi Franco avrebbe aggiunto dell’altro “Non vi ha detto il dottore di seguirmi ne di giudicare ogni nostro avvenimento. Trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi fake che non siete altro, la mia famiglia non si tocca”.