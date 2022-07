Selvaggia Lucarelli e Salmo, lei ha l’ultima parola e lo umilia

0 SHARES Condividi Tweet

E’ guerra tra Selvaggia Lucarelli e Salmo, iniziata oltre un anno fa quando la giornalista ha commentato la decisione del rapper di fare un concerto in piena emergenza sanitaria. Adesso sui social i due continuano a battibeccarsi.

Selvaggia Lucarelli è tornata a prendersela con Salmo dopo che quest’ultimo nei giorni scorsi pare abbia in qualche modo risposto ad una polemica iniziata proprio dalla giornalista circa un anno fa. I due proprio nelle scorse ore sono stati protagonisti di un siparietto davvero piuttosto pungente, ovviamente avvenuto attraverso i loro profili social. Non si placa quindi questa polemica torta tra Selvaggia e Salmo dopo che l’anno scorso in occasione del concerto tenuto dal cantante, la Lucarelli pare abbia espresso il suo disappunto visto che ci trovavamo in una situazione piuttosto complicata a livello sanitario per via della pandemia. Ad ogni modo, adesso i due si sono scontrati ancora una volta attraverso i social, ma su un tema diverso e molto delicato, ovvero quello del sessismo. Ma cosa ha dichiarato?

Selvaggia Lucarelli e Salmo è ancora guerra a distanza

Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso anno Selvaggia Lucarelli si era scagliata contro Salmo per il concerto abusivo che il rapper aveva organizzato ad Olbia in piena emergenza covid quando era totalmente impossibile organizzare eventi del genere. A distanza di un anno Salmo ha voluto in qualche modo rispondere a queste polemiche parlando di un evento che lo ha classificato come “concerto abusivo“.

La giornalista da del sessista al giovane rapper, lui replica ed è polemica

Così quando un utente ha chiesto al rapper di poter spiegare il significato di concerto abusivo pare che Salmo abbia risposto in questo modo ovvero “Chiedi a Selvaggia Sucarelli”. Selvaggia Lucarelli non ha potuto non replicare a questa battuta dando al giovane rapper del sessista. A quel punto il rapper ha voluto commentare e rispondere ancora una volta alle dichiarazioni della giornalista esprimendo il suo pensiero al riguardo. “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse.”

L’ultima parola è di Selvaggia che asfalta Salmo

Dopo queste parole inevitabilmente Selvaggia Lucarelli ha risposto e lo ha fatto con parole piuttosto pesanti “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo p…… (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sp…..a. Impara. Ciao”.