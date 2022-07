Chiara Ferragni reggiseno a cena, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni riesce sempre a trovare il modo per far parlare di se. A Parigi l’imprenditrice digitale indossa un reggiseno per andare a cena ed il web si scatena.

Chiara Ferragni qualsiasi cosa fa sembra che finisca al centro del gossip. In queste ultime ore sembra che stia facendo tanto parlare di se per via della decisione di presentarsi a cena in reggiseno. Così, ha indossato un pantalone in pelle nera ma sopra non ha indossato nessuna maglietta, soltanto un reggiseno tra l’altro molto particolare realizzato con dei fili di perle. Ovviamente il suo outfit non è passato inosservato e Chiara ha postato tutto sui social. In molti non hanno perso tempo nel commentare e criticare la scelta della nota imprenditrice digitale. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire cosa è accaduto.

Chiara Ferragni va a cena a Parigi e indossa un reggiseno molto particolare

Chiara Ferragni riesce sempre a trovare il modo di far parlare di se. In questi giorni effettivamente la moglie di Fedez, pare che abbia deciso di andare a cena, sfoggiando un outfit da urlo. Ha indossato così un pantalone in pelle nera, ma per il sopra non ha scelto nessuna maglia ma solo un reggiseno realizzato con dei fili di perle. Questa scelta, piuttosto singolare, pare non sia passata inosservata ed ha fatto così tanto parlare soprattutto sui social.

Le foto di Chiara in reggiseno fanno il giro del web web ed è subito polemica

Pare che Chiara si trovasse a Parigi ed il tutto è stato documentato sui profili social con tanto di foto che ovviamente è possibile vedere direttamente sul suo profilo Instagram. In tanti sembra che abbiano risposto con dei cuoricini e commenti positivi ovviamente lasciati da parte dei suoi fan. Non sono mancate però le critiche e le polemiche arrivate da parte degli haters che non hanno perso tempo nel criticare l’imprenditrice digitale più famosa al mondo.

Piovono critiche anche piuttosto pesanti su Chiara e la scelta di indossare il reggiseno

“Cafoncella”, ha scritto qualcuno, ed ancora “La cena in reggiseno è da maleducata”, e poi ancora “Sinceramente non so se è normale andare in cena a reggiseno“. Questi sono alcuni dei commenti arrivati sotto al post, ma non i soli. “Io non posso entrare in mutande al ristorante e le donne in reggiseno si?“, ha commentato un uomo anche piuttosto infastidito. Insomma, la scelta di Chiara non è passata inosservata.