Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo le voci di crisi, postano un video e il web impazzisce

Crisi di coppia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Dopo tante indiscrezioni e diversi post misteriosi della donna, adesso arriva la smentita.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più amate della televisione italiana ed anche una delle più longeve. I due infatti stanno insieme da tanti anni ormai e sono una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Insieme ai loro tre figli hanno costruito una bellissima famiglia. Ad ogni modo sembra che da un po’ di tempo a questa parte i due abbiano fatto letteralmente tremare i loro fan visto che si è vociferato di una possibile crisi tra i due. Ormai è da un po’ di tempo che effettivamente si parla di questa possibile crisi nata nella coppia formata da Paolo Bonolis e dalla moglie Sonia Bruganelli. Nello specifico ad allarmare ancora di più i fan è stata la stessa Sonia che ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni post piuttosto ambigui. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza al riguardo.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, crisi di coppia?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli potrebbero essere ai ferri corti o almeno questo è quanto si vocifera ormai da diversi mesi. In realtà non è mai arrivata nessuna conferma ma neanche nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Ciò che è certo è che la nota opinionista del Grande Fratello vip ha postato una frase su Twitter che ha fatto letteralmente allarmare i suoi fan. “Gli amori finiscono, le persone che si sono amate non finiscono mai”. Questa è la frase riportata da Sonia Bruganelli sul suo profilo Twitter parole che in qualche modo hanno creato qualche dubbio tra i suoi fan.

I post della nota opinionista destano parecchi dubbi e fanno tremare i fan

Ma non è tutto, visto che la stessa Sonia Bruganelli qualche giorno fa pare avesse ho scritto un altro post anche questo piuttosto misterioso. “L’amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra non lo è”. Queste le parole della Bruganelli che tra l’altro è stata confermata per il secondo anno consecutivo opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sono in tanti ad aver pensato che le parole di Sonia Bruganelli fossero rivolte proprio al marito ed è per questo motivo che è continuata a circolare la voce di una possibile crisi tra i due avvalorata dalla mancata smentita da parte di Paolo e della stessa Sonia.

La smentita della Bruganelli con un post direttamente da Formentera

Dopo tante voci però la Bruganelli finalmente direttamente da Formentera ha voluto smentire queste voci e lo ha fatto pubblicando un video dove balla insieme al marito. “Life in Formentera 2.0. that’s life”, questo quanto scritto nella didascalia. Insomma, nessuna crisi all’orizzonte.