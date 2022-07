Capelli, d’estate asciugati all’aria con questo trucco diventano bellissimi

0 SHARES Condividi Tweet

Ecco come evitare di utilizzare l’asciugacapelli e asciugare i capelli all’aria evitando l’effetto crespo e ondulato.

Asciugare i capelli all’aria evitando di utilizzare il phon e non avere l’effetto crespo è possibile. Nonostante possa sembrare impossibile, si possono asciugare liberamente i capelli all’aria evitando quindi quell’ effetto crespo. Quando si va al mare e ci si tuffa in piscina i capelli rimangono comunque bagnati e si approfitta del sole per poterli asciugare in piena libertà. L‘asciugatura naturale è molto amata da tutti noi perché ci fa sentire liberi. Ad ogni modo, il rischio è di andare incontro ad una capigliatura piuttosto crespa e soprattutto ondulata. Certo è che in piena estate con temperature molto calde ricorrere all’asciugacapelli non è una delle soluzioni più amate ma in determinati casi sembra essere essenziale. Ci sono però dei metodi che ci permettono di poter asciugare i capelli all’aria senza andare incontro ad effetto crespo e ondulato.

Asciugare i capelli all’aria senza utilizzare l’asciugacapelli

È possibile asciugare i capelli all’aria aperta senza utilizzare l’asciugacapelli e soprattutto senza incorrere all‘effetto crespo e ondulato. Asciugare i capelli in modo naturale produce un effetto ondulato, ma esiste un segreto per avere una chioma davvero impeccabile. Cominciamo col dire che tutto inizia da come laviamo i nostri capelli. Lo shampoo infatti è determinate anche per la piega perché ricco di sostanze tensioattive che tendono ad eliminare la presenza del grasso sul cuoio capelluto ed anche su tutti i capelli. Ad ogni modo alcuni shampoo contengono delle sostanze molto aggressive. E’ sconsigliato in questo caso utilizzare lo shampoo ogni volta che si lavano i capelli.

Attenzione allo shampoo, come lavare i capelli

Non tutti forse sanno che il cuoio capelluto necessità di uno strato naturale di grasso perché senza di questa la struttura potrebbe indebolirsi. È consigliato per questo motivo utilizzare lo shampoo soltanto una volta a settimana. Quando si vuole lavare i capelli in altre occasioni è sufficiente utilizzare acqua tiepida perché questa basta a sciogliere la sporcizia che si trova accumulata tra i capelli. Per non avere i capelli ondulati e Crespi bisogna dopo aver fatto lo shampoo tamponare la chioma con un asciugamano che sia Asciutto e pulito. Possiamo utilizzare ad esempio un Panno in microfibra.

Il rimedio naturale efficace contro il crespo

Le nostre nonne hanno tramandato un consiglio davvero molto efficace ovvero utilizzare dell’aceto di mele sui capelli e pare che questo sia anche utilizzato ancora oggi dai più grandi parrucchieri. L’aceto infatti non fa altro che donare lucentezza ai capelli e levigare anche le cuticole. In questo modo si va ad eliminare l’effetto Crespo.