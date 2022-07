Battiti Live, Elisabetta Gregoraci umiliata: “Ecco perchè le fanno condurre solo un programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci, conduttrice del noto evento musicale Battiti Live, è finita al centro della polemica a causa di alcune gaffe che l’hanno vista protagonista.

È andata in onda qualche sera fa la prima puntata di Battiti Live ovvero l’evento musicale che si svolge in Puglia e al quale sono soliti partecipare moltissimi artisti di grande fama. Anche quest’anno Elisabetta Gregoraci è tornata alla conduzione del programma e come sempre è apparsa davvero molto bella ed elegante. Ma se da un punto di vista fisico è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico ecco che invece vi è stato qualcosa nella conduzione che non è piaciuta ai telespettatori che a loro volta hanno dato vita ad una grossa polemica. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Elisabetta Gregoraci conduttrice di Battiti Live

Tanti sono stati gli artisti che si sono esibiti sul palco di Battiti Live, noto evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Proprio Elisabetta Gregoraci è apparsa più bella che mai. La conduttrice ha indossato un bellissimo abito di colore giallo in pizzo con la schiena scoperta. Poi ancora la conduttrice ha indossato dei tacchi a spillo e ha optato per i capelli raccolti, e nello specifico uno chignon.

La polemica sulla conduttrice

In realtà se da un punto di vista fisico sono stati molti coloro che non hanno perso l’occasione per fare i propri complimenti ad Elisabetta Gregoraci per la sua bellezza ed eleganza ecco che allo stesso tempo sono stati molti coloro che non hanno apprezzato il suo modo di condurre il programma musicale. L’ex gieffina infatti secondo molti sul palco di Battiti Live è apparsa un po’ impacciata rendendosi anche protagonista di varie gaffe. Nello specifico la Gregoraci prima ha commesso un errore su Francesco Gabbani pronunciando in modo errato il titolo del suo brano. E di preciso invece di annunciare “Volevamo solo essere felici” ha annunciato “Volevo solo essere felici”. Il secondo errore ha invece riguardato un famosissimo e amatissimo artista spagnolo ovvero Alvaro Soler. Quest’ultimo è stato presentato da Elisabetta Gregoraci come “Alvaro Soleil”.

Il commento dei telespettatori sui social

In che modo hanno reagito i telespettatori a tali gaffe? Molti sono stati coloro che hanno commentato sui social, e ad esempio vi è stato chi su Twitter ha scritto “Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo”. Oppure ancora qualcuno ha commentato scrivendo “Poi c’è qualcuno che si chiede perché faccia solo questo programma in tv”. In ultimo vi è stato anche chi ha confrontato Elisabetta Gregoraci con Maria Sole Pollio scrivendo “La vera assurdità è che ancora le facciano condurre sto programma, che sarebbe pure carino se non fosse per lei. È cresciuta di più la Pollio!”. In ultimo vi è stato anche chi ha confrontato Elisabetta Gregoraci con Bianca Guaccero che a sua volta ha condotto Battiti Live nel 2016. A tal proposito un utente ha dichiarato “Fra Bianca ed EliGreg beh… una grande differenza”.