Pio e Amedeo tornano in TV e fanno un annuncio che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Il celebre duo comico compost

Sono molti coloro che amano il celebre duo comico italiano composto da Pio e Amedeo, ovvero Pio D’Antini e Amedeo Grieco. E proprio tali fan saranno molto contenti di sapere che i due comici torneranno presto in televisione con la quarta stagione di Emigratis. Una notizia questa tanto attesa trapelata già da qualche mese ma a proposito della quale invece la conferma ufficiale è arrivata nel corso delle scorse ore. E a confermare sono stati proprio i diretti interessati scrivendo sui social un particolare post. Ma quali sono state di preciso le loro parole?

Pio e Amedeo presto in tv con la quarta stagione di Emigratis

A molti sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di aver visto una puntata di Emigratis. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma condotto dal duo comico italiano Pio e Amedeo pronti a tornare molto presto in televisione con la quarta stagione. I due quindi sono pronti ad affrontare un nuovo viaggio in giro per il mondo alla ricerca di personaggi noti appartenenti al mondo dello spettacolo ma anche al mondo dello sport ai quali chiedere vitto e alloggio oltre che soldi. Le nuove puntate di Emigratis andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva, probabilmente in autunno, ma è opportuno precisare che al momento non è stata ancora rivelata una data precisa.

L’annuncio di Pio e Amedeo su Facebook

Dopo la diffusione della notizia avvenuta nel corso delle scorse settimane ecco che proprio nelle scorse ore ad intervenire direttamente sulla questione sono stati Pio e Amedeo i quali su Twitter hanno affermato “Ci siamo preparati a perdere di nuovo la dignità, ci siamo adoperati a seminare l’imbarazzo…dopo l’estate le NUOVE PUNTATE di Emigratis che torna dopo più di 4 anni con la stessa sana follia“.

I due comici commentano: “Molti ci hanno detto che…”

Sempre sui social e Pio e Amedeo hanno poi rivelato quello che è stato il commento o meglio la reazione di molte persone alla notizia del loro ritorno. Nello specifico queste le loro parole “In tanti ci hanno detto che è una follia…sicuro è che a fare questo programma siamo noi i primi a divertirci come i matti, e riprenderlo dopo più di 4 anni è stato assurdo”.