Fedez e Ivano Monzani, il video fa impazzire il web che esplode di like

Fedez nelle scorse ore ha pubblicato una Instagram stories insieme a Ivano Monzani che ha fatto letteralmente il giro del web. Tanti i commenti positivi lasciati dai vari fan.

In questi ultimi giorni sta facendo il giro del web Ivano Monzani ovvero l’addetto alla sicurezza che durante il concerto Love Mi, pare che abbia catturato su di se l’attenzione. Ormai è diventato famoso per le espressioni fatte proprio durante il concerto. La sua immagine è apparsa così su tutti i social ed in queste ultime ore a spopolare è stata anche una Instagram Stories pubblicata proprio da Fedez che lo ritrae in compagnia ha l’uomo più famoso del web di questi ultimi giorni. Ma a quando risale questa Instagram Stories?

Fedez e l’Instagram Stories con Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza più famoso di sempre

Come abbiamo già anticipato, Fedez e Ivano Monzani pare che abbiano fatto una Instagram Stories, che è finita quindi sui social facendo completamente il giro del web. Pare che i due si trovassero al concerto di Achille Lauro che si è tenuto nella serata di martedì 5 luglio 2022. Dopo il clamore suscitato in questi giorni attorno alla figura di Monzani, Fedez non ho potuto immortalare il momento ed ha voluto condividere questa Instagram Stories con i suoi follower.



Tanti condividono la Instagram Stories di Fedez, tutti pazzi per questa coppia

Ad ogni modo, il video ha fatto il giro del web. “Tanta roba questo eh”, le parole di Monzani che si ascoltano dal video in questione. Per chi non avesse avuto modo di vedere il video in questione, pare che Monzani durante il concerto, ma soprattutto durante l’esibizione di Paky abbia fatto una serie di espressioni parecchio basite ed immortalato poi, è finito sui social. Pare che nel giro di poche ore l’uomo sia diventato una celebrità.

Tanti i commenti a favore di Fedez e Monzani

Chi lo ha incontrato non ha resistito dal farsi una fotografia con lui o registrare un piccolo video. Il web è andato completamente fuori di testa ed in molti hanno condiviso la Instagram stories di Fedez scrivendo dei commenti come “Meme of the year”, ed ancora “E’ più famoso di Fedez“. Tantissimi altri i commenti come “E’ Fedez che ha chiesto la foto a lui”, “L’Italia riparta da lui”, “Il duo di cui non sapevamo di aver bisogno, ormai mito indiscusso”.