Fedez e Chiara Ferragni, lite su TikTok e poi lui le chiede di cosa ha bisogno

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez e Chiara Ferragni sono finiti per litigare su TikTok. La particolare richiesta di Chiara, il video fa il giro del web.

Fedez e Chiara Ferragni pare che siano finiti al centro del gossip in queste ultime ore per via di un litigio proprio avvenuto in diretta su Tik Tok. Sappiamo bene che i Ferragnez sono sempre sotto gli occhi di tutti ed al centro del gossip. In tutti questi anni hanno condiviso con il resto del mondo la loro vita e lo hanno fatto anche in momenti piuttosto delicati come ad esempio la nascita dei figli e la malattia del rapper. Sui social però sembra che siano finiti anche dei momenti piuttosto intimi come delle litigate tra marito e moglie. Questo è proprio quello che è accaduto nelle scorse ore. Cerchiamo di fare chiarezza e capire però effettivamente che cosa sia accaduto.

Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più popolare di sempre e la più amata

Fedez e Chiara Ferragni in questi ultimi giorni sono finiti su tutti i giornali per una lite che sarebbe avvenuta in diretta su Tik Tok. Sappiamo bene che i due sono molto seguiti dal pubblico italiano e non solo, visto che Chiara è l’imprenditrice digitale più famosa al mondo con oltre 14 milioni di follower su Instagram e 5 milioni su Tik Tok. Non seguirli è praticamente impossibile che gli stessi condividono gran parte delle loro giornate sui social compresi i momenti più delicati.

I Ferragnez finiscono per litigare su TikTok, il video finisce sui social

Ebbene, sembra che in queste ultime ore sia stato diffuso un video dove i due ovvero Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi proprio come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Fedez pare che abbia avviato una diretta, andando nel frattempo nella camera da letto dove pare ci fosse ancora la moglie a letto. Quest’ultima pare borbottasse qualcosa.

Simpatico siparietto tra i due

“Non ti voglio filmare…” dice il rapper aggiungendo anche “Sto bevendo il caffè e sto parlando con i miei amici. “Lo so che ci sei tu amore mio. Ciao”. A quel punto però si sentirebbe a distanza la voce di Chiara. Lui dice “Cosa vuoi fare?” , lei risponderebbe “Ma smettila”. Fedez direbbe “Di cos’hai bisogno?”. A quel punto la moglie pare gli abbia detto “Di coccole”. “Hai bisogno di coccole? Va bene”, dice Fedez, il quale ha aggiunto “Posso fare la ca**a prima? Posso fare un po’ di diretta ancora?”.