Bicarbonato, se lo metti ogni sera sotto gli occhi, il risultato sarà straordinario

Bicarbonato sotto agli occhi, un valido rimedio per combattere le occhiaie. Ecco cosa fare prima di andare a dormire ogni sera.

Bicarbonato sotto agli occhi, ecco svelato il motivo per cui dovreste farlo ogni sera prima di andare a dormire. Il bicarbonato si può utilizzare sia in cucina che anche per altre finalità. E’ possibile infatti utilizzarlo per pulire la casa, per lavare i piatti, per cucinare o preparare le creme per il corpo. Sapete che infatti è un ottimo alleato contro l‘affaticamento e contro la stanchezza?

Bicarbonato, facile alleato contro ogni l’affaticamento ed i segni della stanchezza

Il bicarbonato è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina e non solo, perchè pare abbia diverse finalità. Pare che sia utile per diversi trattamenti di bellezza e negli anni è stato scoperto possa essere in grado di migliorare determinate condizioni di salute. Il bicarbonato viene utilizzato per preparare alcune creme, deodoranti, dentifrici e tanto altro ancora. Il bicarbonato sembra che possa essere utile anche per combattere le occhiaie, eliminare anche i segni della stanchezza dal viso.

Ma come mai ha questi effetti così tanto benefici?

Il tutto sarebbe legato alla composizione chimica del bicarbonato che agisce come sbiancante e come sostanza abrasiva. E’ capace, infatti, di togliere le macchie anche più ostinate e scure che si trovano sia sul corpo che sul viso. Pare che sia utile anche per attenuare le macchie del sole, i brufoli, l’acne e cicatrici. Permette anche di alleviare le dermatiti e favorisce il ricambio cellulare. Ha anche un effetto idratante e viene utilizzato come base per diversi prodotti di bellezza. Come preparare gli impacchi al bicarbonato da applicare sugli occhi

Impacchi di bicarbonato per combattere le occhiaie

Tutti prima o poi abbiamo combattuto contro delle brutte occhiaie. Queste sono causate o dalla stanchezza, o dalla circolazione sanguigna. Queste sono le principali cause. Ad ogni modo, bisogna cercare di contrastarle. Gli impacchi al bicarbonato sono degli ottimi alleati perchè permettono di donare lucentezza e morbidezza alla propria pelle. Il decotto si prepara in questo modo, ovvero utilizzando un pò di camomilla, bicarbonato, thè e dischetti di cotone. Preparate la tazza di camomilla e fatela raffreddare, aggiungendo poi un cucchiaio di bicarbonato ed una bustina di tè. Immergete due dischetti di cotone e massaggiateli sugli occhi, lasciandoli per circa 15 minuti. In questo arco di tempo la miscela agirà. Rimossi i dischetti, poi bisognerà sciacquare il viso e applicare una crema idratante. Gli effetti saranno sorprendenti. Questa operazione deve essere effettuata tutti i giorni, almeno una volta al giorno.