Offerte lampo Amazon: tutto quello che c’è da sapere per fare ottimi affari

Sapete cosa sono le offerte lampo Amazon? Come funzionano e quanto durano? Ecco come non perderle durante il Prime Day.

Offerte Lampo Amazon, sapete cosa sono e come non perderle durante il Prime Day? Ecco qui di seguito alcuni utili suggerimenti al riguardo. In genere si tratta di offerte lampo che vengono riservate a chi effettua acquisti online con frequenza. Amazon, da un pò di tempo a questa parte ha pensato a queste offerte, che poi variano e non sono sempre le stesse. Fanno parte delle offerte lampo quelle del giorno oppure le offerte top e quelle da non perdere per nessuna ragione al mondo. Cerchiamo di fare chiarezza e capire effettivamente cosa sono e quanto durano.

Le offerte lampo Amazon che cosa sono

Come abbiamo già avuto modo di vedere, si tratta di offerte a tempo offerte proprio da Amazon e riservate però per lo più a chi fa acquisti on-line con frequenza. Sono quindi degli sconti speciali dalla durata limitata che nella maggior parte dei casi possono dare la possibilità di fare degli ottimi affari. Queste avvengono perlopiù in occasione dell’ Amazon Prime Day.

Curiosità sulle offerte lampo

Queste tipo di offerta propongono dei prezzi molto convenienti, ma è necessario che dal momento in cui si visualizza l’offerta a quando poi si effettua l’acquisto passi un periodo piuttosto limitato. Queste offerte hanno in genere una durata che va dai 6 ai 15 minuti e fino ad esaurimento scorte. Ci sono davvero tante offerte durante l‘Amazon prime Day e per evitare che qualcuno possa perderle il famoso e-commerce adotta alcune tipologie tra cui proprio le offerte lampo, top e quelle da non perdere.

Come funzionano

Basterà andare semplicemente sulla homepage di Amazon cliccando sul simbolo del fulmine. In questo modo potrete visualizzare tutte le offerte del giorno. Sotto ogni prodotto ci sarà poi indicato il tempo rimanente dell’offerta ed una percentuale che va ad indicare quanta disponibilità c’è di quel prodotto. È possibile che trattandosi di offerte molto importanti, il prodotto scontato vada a ruba in pochi minuti. Nel momento in cui andate a cliccare su Aggiungi Al carrello il vostro prodotto rimarrà lì per 15 minuti poi scaduto il tempo, il prezzo tornerà a quello normale. Ad ogni modo, si consiglia di verificare sempre che il prezzo sia quello dell’offerta lampo prima di effettuare il pagamento. Le offerte lampo ci sono 365 giorni l’anno ma pare che in alcuni periodi siano comunque più frequenti.