Achille Lauro al veleno su Blanco: “Io non sono come lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Lauro senza freni parla della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest raccontando alcuni aneddoti. Poi, le parole su Blanco.

Achille Lauro lo conosciamo tutti per essere un noto cantante il quale in questi ultimi anni si è fatto parecchia strada nel mondo della musica e dello spettacolo in generale. Soltanto qualche settimana fa lo abbiamo visto protagonista all‘Eurovision song contest che tra l’altro quest’anno si è svolto in Italia e nello specifico a Torino. In quella occasione ha rappresentato San Marino. Adesso, a distanza di un po’ di tempo pare che Achille Lauro abbia voluto parlare di questa esperienza e raccontato alcuni aneddoti. Ma cosa ha dichiarato nello specifico il noto cantante?

Achille Lauro racconta senza freni la sua esperienza all’Eurovision Song Contest 2022

Achille Lauro qualche settimana fa ha preso parte all‘Eurovision song contest 2022 ovvero la manifestazione canora più importante d’Europa che quest’anno si è svolta in Italia e nello specifico a Torino. A distanza di qualche settimana il noto cantante ha voluto parlare e lo ha fatto senza freni. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera, pare che il musicista abbia parlato di questa avventura all’eurovision song contest dove ha rappresentato San Marino. Nel momento in cui si è diffusa la notizia che Achille avrebbe rappresentato San Marino all’Eurovision pare sia nata una vera e propria polemica.

Il cantante, la confessione sull’Eurovision

Sembra proprio che Achille non sia riuscito a raggiungere la finale, ma ad ogni modo la sua esibizione è stata parecchio apprezzata. “È un format che rispetta la volontà dell’artista. Io ho fatto una scelta schierata, un pezzo punk rock con un spettacolo dirompente e un toro meccanico in scena… Sarebbe stato bello arrivare alla finale, ma sono abituato ad andare a sbattere di faccia e dire ricominciamo. La carriera per me è come un libro di cui ogni volta scrivo una nuova pagina”. Questo quanto spiegato nello specifico dal cantautore in occasione del tour estivo che lo ha portato poi direttamente all’ippodromo di Milano.

Le parole di Achille su Blanco

Nel corso della stessa intervista pare che Achille abbia anche parlato di Blanco, il giovanissimo cantante che ha vinto insieme a Mahmood la scorsa edizione del Festival di Sanremo. Pare che nelle scorse settimane il giovane cantante abbia commentato la partecipazione di Achille Lauro all’eurovision song contest come rappresentanza del San Marino e pare che abbia detto che al posto suo non lo avrebbe mai fatto. “È un pischello. Tanti mi hanno mandato messaggi per dire che non era vero o magari lui pensava che quella frase non sarebbe stata riportata, ma io faccio scelte senza chiedere il permesso ai colleghi”.