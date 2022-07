Fedez asfalta Selvaggia Lucarelli: “Ti comporti esattamente come me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’ennesimo attaccato arrivato da parte di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Fedez, quest’ultimo ha voluto rispondere e dire la sua e pare che ci sia andato giù in modo piuttosto pesante.

Selvaggia Lucarelli e Fedez non vanno proprio per niente d’accordo e lo hanno già fatto ben capire negli anni passati. A distanza di tempo pare che la Lucarelli sia tornata a commentare i Ferragnez, che puntualmente hanno sempre ignorato gli attacchi della nota giornalista e opinionista. Questa volta però Fedez e la moglie Chiara Ferragni pare che non abbiano voluto far finta di nulla ed avrebbero risposto alle parole della Lucarelli. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima nello specifico? Come ha replicato Fedez?

Selvaggia Lucarelli e Fedez, è guerra da diversi anni ormai

In queste ultime settimane sembra che la Lucarelli abbia in diverse occasioni criticato Fedez, il quale a suo dire, approfitterebbe di quelli che sono i personaggi virali per poter attirare nuovi follower. In realtà sappiamo bene che Fedez così come la moglie Chiara Ferragni non hanno bisogno di certo bisogno di creare alcun stratagemma per avere nuovi follower visto che hanno un grande seguito. Secondo Selvaggia Lucarelli però le cose non sarebbero proprio così.

La giornalista accusa il rapper di farsi pubblicità utilizzando altri personaggi

Selvaggia avrebbe quindi puntato il dito contro Fedez pubblicando le foto che quest’ultimo ha fatto con Rkomi e l’addetto alla sicurezza dei concerti che in queste ore è diventato davvero famoso, dopo l’evento Love Mi. Da qualche giorno, infatti, circolano sul web delle fotografie su Ivano ovvero l’uomo della sicurezza che ha preso parte al concerto Love Mi, andato in scena la scorsa settimana. Pare che l’uomo abbia fatto alcune espressioni proprio mentre i cantanti si esibivano sul palco ed il video è diventato virale. “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, ha detto la Lucarelli parlando di Fedez e del fatto che quest’ultimo abbia scattato una foto con Ivano.

La replica di Fedez non è tardata ad arrivare

In passato Fedez non ha risposto alle provocazioni della Lucarelli adesso sembra essersi davvero stancato ed ha replicato alle sue parole “Oggi cara Selvaggia Lucarelli voglio farti un regalo”. A questo punto Fedez sembra aver postato uno screenshot della storia ed ha aggiunto poi la frase “Da che pulpito”. E poi ancora “Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”. Fedez però non si è limitato a questo e pare che abbia anche registrato un nuovo video dove ha parlato dicendo “Ieri ho visto una persona che conosco da anni, che è diventata un meme vivente e ho fatto un video di dieci secondi. E quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio, fai di peggio”.

Lo sfogo di Fedez

Fedez ancora avrebbe aggiunto dei video di attraverso i quali ha voluto dimostrare come la stessa Selvaggia in passato abbia utilizzato argomenti o persone per poter avere spazio e per farsi pubblicità. “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all’infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica”. Questo ancora lo sfogo di Fedez il quale tra l’altro, dopo un pò pare che si sia anche pentito di aver replicato alla Lucarelli.