Vladimir Luxuria smentisce Lory Del Santo: “Io non l’ho mai fatto”

Vladimir Luxuria ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante a Novella 2000 nel corso della quale ha anche parlato di Lory Del Santo. L’opinionista ha smentito le parole della showgirl.

Non si placa la guerra a distanza tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. Le due nei mesi scorsi hanno avuto diversi battibecchi durante l’edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Lory ha preso parte al reality come naufraga, mentre Vladimir è stata l’opinionista ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi. Ebbene, sembra che le due non si siano risparmiate e soprattutto Vladimir Luxuria in diverse occasioni ha criticato la naufraga. In realtà però Vladimir ha espresso i suoi giudizi e le sue opinioni su quasi tutti i naufraghi, facendo quello che il suo ruolo le chiedeva di fare. Lory in diverse occasioni ha fatto intendere come effettivamente Vladimir in alcune situazioni sia andata giù in modo piuttosto pesante, andando anche sul personale. Adesso però è arrivata la smentita da parte della nota opinionista.

Vladimir Luxuria, intervista per la nota opinionista de L’Isola dei famosi 2022

Vladimir Luxuria in questi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante ad Armando Sanchez e dunque al Magazine Novella 2000. L’opinionista del nuoto reality show l’Isola dei Famosi pare che abbia espresso ancora una volta il suo parere su alcuni naufraghi dell’ultima edizione del reality di Canale 5 tra cui proprio Lory Del Santo.

Vladimir smentisce le parole di Lory Del Santo

È stato in questa occasione che Vladimir ha voluto fare una precisazione ovvero smentire il fatto che abbia attaccato Lory sul personale così come avrebbe dichiarato la stessa showgirl In diverse occasioni. “Non mi sarei mai permessa di entrare sul personale…Lei dovrebbe sapere tutto le conseguenze che ne derivano partecipando a programmi del genere…”. Queste le parole dichiarate da Vladimir la quale ha rivelato di aver sempre mosso delle critiche riguardo Lory Del Santo per quello che però ha potuto vedere in televisione. “Non può pretendere di ricevere solo complimenti…”, ha aggiunto l’opinionista.

E su Nicolas Vaporidis…

Nel corso della stessa intervista, inevitabilmente poi ha parlato anche di Nicolas Vaporidis sottolineando come le cose tra di loro non sarebbero andate bene almeno inizialmente, ma di essersi ricreduta e di essere felice che alla fine è stato lui a vincere l’ultima edizione del reality. “Ha dimostrato di aver superato alcuni limiti che aveva all’inizio del programma…Abbiamo anche litigato quando mi ha chiamato al maschile…Se in quella settimana fosse andato in nomination sarebbe uscito…”.