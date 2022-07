Karina Cascella lancia una frecciatina velenosa: “Orietta Berti opinionista al Gf Vip? Non è adatta”

0 SHARES Condividi Tweet

Karina Cascella ha sparato a zero contro il Grande fratello vip e sembra aver sottolineato come non abbia intenzione a prendere parte al reality. Poi parla di Orietta Berti.

Karina Cascella la conosciamo ormai da diversi anni e sappiamo bene che ha un carattere piuttosto pungente, quando vuole. In queste ultime ore sembra che Karina abbia risposto ad alcune domande per i suoi fan sottolineando come non parteciperebbe al reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato nello specifico l‘ opinionista di Uomini e Donne?

Karina Cascella confessa di non avere intenzione di partecipare al Grande fratello vip

Karina Cascella la conosciamo tutti per essere una ex opinionista di Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e altri programmi di Barbara D’Urso. Da un pò di tempo a questa parte sembra proprio la nota influencer sia uscita di scena, ma sui social ha continuato ad essere piuttosto attiva. Ebbene, sembra proprio che in queste ultime ore Karina Cascella abbia risposto ad alcune domande poste dai suoi fan e avrebbe ribadito di non avere assolutamente intenzione di prendere parte al Grande Fratello vip.

Le parole dell’ex opinionista di Uomini e Donne

“Voi comunque siete fissati con questa storia. No e ancora no. Manco pagata, per carità chiusa lì dentro potrei impazzire”. Karina sembra aver risposto a diverse curiosità da parte dei suoi follower. Dopo aver fatto sapere di non aver intenzione di prendere parte al Gf vip, Karina abbia aggiunto dell’altro. “Ragazzi il mio l’ho già fatto, chi va ad un certo punto, è perchè non sa più cosa fare diversamente. Io preferisco stare a casa piuttosto che andare a fare un programma così a caso per farmi notare”. Poi pare che abbia anche voluto dire la sua sul fatto che Orietta Berti sia stata scelta come nuova opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

La frecciatina velenosa di Karina nei confronti del programma, poi parla di Orietta Berti

A quel punto Karina sembra aver lanciato una frecciata nei confronti del programma. “Ed è anche vero che lavorano sempre le stesse persone”. Karina pare che non avesse nulla contro la cantante, anzi l’avrebbe anche elogiata eppure secondo l’opinionista Orietta non sarebbe adatta a rivestire questo ruolo. “Non la vedo neanche particolarmente adatta. Detto questo la sua figura più dolce, andrà a compensare il caratterino di Sonia“. Parlando con i suoi follower, pare che qualcuno le abbia detto che la vedrebbe bene a La talpa come opinionista. “Conosco i meccanismi del programma, l’ho vinta, chi meglio di me? Ma vedrai che sicuramente ci sarà un nome più grosso del mio. Giusto così se fosse. Ma io resto la candidata perfetta, perdonate l’umiltà”.