Rita Dalla Chiesa una furia contro le colleghe: “Io non sono come loro”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa, in questo periodo, è molto sulle prime pagine dei giornali e dei siti di gossip dopo che è trapelata la notizia che, con molta probabilità, entrerà nella casa del Grande fratello vip. Se la notizia fosse confermata, certamente Alfonso Signorini, che sarà anche per questa edizione al timone della trasmissione, avrebbe messo a punto un bel colpo. Signorini e la Dalla Chiesa sono amici da tempo e questa volta il direttore di Chi pare che sia riuscito a convincerla, ma vediamo i motivi per i quali la Dalla Chiesa è furiosa con le sue colleghe.

Rita Dalla Chiesa non si nasconde e tuona contro gli haters: “Non si devono azzardare a toccare la mia famiglia”

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in occasione della quale ha puntualizzato alcune situazioni che non le sono andare a genio. Vediamo di che si tratta.

La conduttrice, per aver difeso la sua decisione di entrare nella casa del grande fratello vip, è stata al centro di una grossa polemica ma prima ancora lo è stata per avere difeso una politica molto famosa. E lei, a proposito della considerazione che ha fatto il giornalista: “Sei finita nel mirino degli odiatori sui social…” , ha risposto: “Non si devono azzardare a toccare la mia famiglia … Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità…”.

Rita Dalla Chiesa al veleno contro le colleghe: “Sono attaccate al potere”

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi, a proposito delle colleghe che non l’hanno per nulla difesa quando lei è stata attaccato dagli haters ha replicato così: “Loro sono attaccare al potere e hanno una paura tremenda di perdere il posto al sole, io invece no…Per questo motivo dico sempre quello che penso…”

E poi ha anche aggiunto: “Le difendo sempre quando viene tolto loro un programma ingiustamente o vengono coinvolte in falsi gossip…”.

E poi, sugli attacchi che le fanno più male, lei ha risposto che sono quelli che spesso vengono rivolti al padre, il generale Alberto Dalla Chiesa: “Quelli rivolti a lui, che ne offendono la memoria…Ce n’è uno in particolare…Un leone di tastiera ha detto che io mi sarei venduta al mandante dell’omicidio di mio padre pur di lavorare in Tv…”

Ma poi ha anche aggiunto che certe dichiarazioni sono: “Frutto di gente frustrata che non conosce la storia di quegli anni…”