Maurizio Costanzo attacca Adriana Volpe e lei commenta le sue parole

Anche quest’anno ci sarò un’altra edizione del Grande fratello vip che vedrà al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. Fino a qualche giorno fa, c’era ancora mistero sui nomi degli opinionisti ma ora sono stati ufficializzati: si tratta di Sonia Bruganelli, riconfermata per la seconda edizione consecutiva e della new entry, l’amatissima Orietta Berti.

Dunque, l’altra opinionista della scorsa edizione, Adriana Volpe è rimasta a bocca asciutta. Sulla sua esclusione ha avuto da dire la sua anche Maurizio Costanzo a cui lei ha risposto.

Vediamo cosa si sono detti.

Maurizio Costanzo diretto sulla non riconferma di Adriana Volpe come opinionista del Grande fratello vip

Qualche giorno fa, sulla rubrica di Nuovo, il settimanale al cui interno Maurizio Costanzo cura una rubrica, una lettrice aveva chiesto al giornalista la sua opinione sulla non riconferma di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista del grande fratello vip.

La lettrice scriveva così a Costanzo: “Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto. Dopodiché è stata promossa a opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione. Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!”.

E Costanzo le ha risposto: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice. Dovrebbe avere più pazienza, forse. Chi troppo vuole, nulla stringe, non so se si addica a lei”.

Adriana Volpe commenta le parole di Maurizio Costanzo

Adriana Volpe ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in occasione della quale ha dichiarato: “GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”

E poi sulle parole che Maurizio Costanzo le ha riservato ha detto: “Costanzo ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio”.