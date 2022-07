Massimiliano Rosolino nella bufera, sorride davanti alla Marmolada e il web non lo perdona, massacrato con i commenti

0 SHARES Condividi Tweet

L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino finisce al centro della bufera per uno scatto realizzato con alle spalle la Marmolada. Ma cosa è accaduto?

Massimiliano Rosolino lo conosciamo tutti per essere l’ex nuotatore ma anche un noto personaggio televisivo. Da qualche anno a questa parte ormai fa parte del mondo dello spettacolo ed è stato anche l’inviato dell’Isola dei famosi. Ad ogni modo, sembra proprio che in queste ore Rosolino sia stato protagonista sia un vero e proprio scivolone che non è passato inosservato e per questo motivo finito al centro delle polemiche. Sul web non è stato risparmiato e tanti sono stati coloro che lo hanno criticato. Cerchiamo di capire che cosa è accaduto e per quale motivo Massimiliano è finito al centro delle polemiche.

Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore finisce al centro delle polemiche

Massimiliano Rosolino è sicuramente uno sportivo di fama internazionale il quale durante la sua carriera ha ottenuto tanti successi. Da un po’ di tempo a questa parte, però, l’ex nuotatore avrebbe iniziato la sua avventura in televisione ma purtroppo nelle scorse ore sembra sia stato protagonista di un qualcosa che ha fatto storcere il naso a molte persone. Il post che Rosolino ha pubblicato su Instagram sembra che in qualche modo abbia Indignato il web, tanto da essere capo ampiamente criticato.

L’ex nuotatore pubblica una foto sorridente e sullo sfondo la Marmolada, sui social scoppia il caos

Nello specifico l’ex nuotatore avrebbe condiviso uno scatto direttamente da Canazei dove attualmente si trova per diversi impegni professionali. In questa foto l’ex nuotatore è apparso piuttosto sorridente ed anche felice ed il suo atteggiamento in qualche modo è stato visto fuori luogo, visto quanto accaduto nelle scorse ore sulla Marmolada, che tra l’altro si vede perfettamente sullo sfondo della sua fotografia. “Chi non ride non vince #smile #winner“. Queste le parole che sono state scritte da Rosolino su Instagram a corredo della fotografia dove è apparso spensierato e felice a Canazei in Val di Fassa a distanza di soli 14 km dove è accaduta la tragedia qualche giorno fa. Molto probabilmente il suo atteggiamento è stato decretato dal fatto che avesse vinto poco prima una gara.

Alcuni dei commenti arrivati sul web

In tanti hanno lamentato una mancanza di tatto e di delicatezza da parte dell’ex nuotatore e per questo motivo quest’ultimo è finito al centro delle critiche. “Forse oggi non c’è molto da ridere lì…”, “Ma cancella sta foto!”, “Girati, alle tue spalle ci sono ancora decine di persone morte sotto ghiaccio e fango, che c’è da ridere?”. Queste alcune delle critiche a lui mosse. “Senza parole”, “Ma la decenza?”, “Ma non ti vergogni”, questi altri commenti.