Mercedesz Henger una furia contro il suo ex fidanzato Lucas Peracchi, le sue parole sono al veleno

Lucas Peracchi ha parlato male della sua ex compagna mentre si trovava in Honduras. L’ex gieffina Mercedesz Henger tornata in Italia lo ha zittito.

Parole al veleno quelle tra l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed il suo ex fidanzato nonché ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. I due sono stati sicuramente molto innamorati e la loro storia d’amore è stata piuttosto intensa e passionale ma finita nel peggiore dei modi. Tante le ripicche ed anche le frecciatine che i due si sono scambiati a distanza e soprattutto attraverso i social network. Proprio durante la partecipazione di Mercedesz Henger all’Isola dei famosi l’ex fidanzato pare che abbia mosso diverse critiche alla sua ex compagna con la quale oggi non ha nessun tipo di rapporto. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico l‘ex tronista di Uomini e Donne sull’ex naufraga.

Mercedesz Henger risponde alle critiche mosse dal suo ex fidanzato Lucas Peracchi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, continua la guerra seppur a distanza tra Mercedes Henger e il suo fidanzato ex fidanzato Lucas Peracchi. Lei è reduce da una avventura all’Isola dei famosi e sembra che abbia ottenuto un grande successo. Ad ogni modo, durante la permanenza in Honduras il suo ex fidanzato Lucas Peracchi pare che si sia espresso in modo piuttosto duro nei suoi confronti. Una volta tornata a casa Mercedes ha avuto la possibilità di replicare e lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV.

Le parole al veleno della figlia di Eva Henger

“Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia”. Queste le parole della figlia di Eva Henger. “È una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre, abbiamo vissuto momenti bellissimi, ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati”. Queste ancora le parole della giovane ex naufraga la quale ha anche sottolineato come non sia carino fare dei commenti sull’aspetto fisico di una donna, proprio come ha fatto il suo ex compagno.

Mercedesz ribadisce l’interesse per Edoardo Tavassi, le sue parole

Tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto e Mercedesz sembra che abbia voluto sottolinearlo più volte nel corso di questa intervista. Nel corso di questa intervista a Nuovo TV pare che la Henger abbia sottolineato ancora quanto l’interesse per Edoardo Tavassi fosse vero. I due sull’isola pare che effettivamente si siano tanto avvicinati ma non ci sarebbe stato un flirt ufficiale. “Mi piace ancora, adesso che non siamo più in quel contesto riusciremo a capire tutto molto meglio”. Queste le parole della Henger.