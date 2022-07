Gianni Sperti posta una foto e umilia Gemma Galgani e lei replica

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti si trova in Egitto e dopo aver visitato le mummie del museo egizio su Instagram ha fatto ironia citando Gemma Galgani. La risposta di quest’ultima non è tardata ad arrivare.

Gianni Sperti lo conosciamo tutti per essere un ex ballerino e da tanti anni ormai l’opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. È stato anche il marito di Paola Barale la nota showgirl con la quale purtroppo poi le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi. Ad ogni modo, il noto opinionista ha concluso soltanto da poche settimane la stagione televisiva di Uomini e Donne e adesso sembra che stia godendo le meritate vacanze. Pare che in questi giorni abbia deciso di fare una vacanza in Egitto e nello specifico sembra che stia visitando Il Cairo. Ovviamente ha documentato il tutto attraverso i suoi profili social. Ad un certo punto però pare che abbia fatto una Instagram Stories piuttosto ironica citando proprio Gemma Galgani, la nota dama Torinese che da anni ormai è protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne. Ma cosa ha dichiarato nello specifico?

Gianni Sperti in vacanza in Egitto

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Gianni Sperti in questi ultimi giorni si trova in Egitto e nello specifico a Il Cairo. Pare che sia stato protagonista di alcune disavventure come ad esempio il bagaglio che sarebbe stato smarrito è ritrovato soltanto dopo 5 giorni. Adesso finalmente l’ex ballerino si sta godendo questa meritata vacanza. Nelle scorse ore Gianni ha fatto visita alle mummie del museo egizio.

Gianni visita le Mummie del museo egizio e scatta l’ironia citando Gemma Galgani

Uno spettacolo davvero sorprendente che ha permesso a Gianni Sperti di poter fare dell’ironia su un noto personaggio di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che da anni è protagonista del trono over di Uomini e Donne e nello specifico nel mirino di Tina Cipollari ed anche dello stesso Gianni. “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. E’ stato impossibile non pensare a lei. Scusa @gemmagalgani!”. Queste le parole di Gianni, che ha fatto sicuramente dell’ironia.

La risposta di Gemma non tarda ad arrivare

Inevitabilmente, la Galgani ha risposto prontamente a Gianni dicendo “La tua fortuna è che l’unica vera mummia può essere fotografata facendo anche meno strada“. Nella sua Instagram Stories sembra che Gianni abbia citato Tina Cipollari.