Estate in diretta, Roberta Capua senza parole: “Aggredita collega Rai”

Roberta Capua al timone di Estate in diretta, parlando del caso dell’omicidio di Leonardo Muratovic, pare abbia raccontato dell’aggressione ai danni di una inviata della Rai.

La conduttrice Roberta Capua come tutti sappiamo questa estate 2022 è al timone del programma Estate in diretta. Come spesso accade nel corso delle puntate la conduttrice insieme al collega Gianluca Semprini pare illustrino i vari casi di cronaca, ovvero quelli più importanti che si sono verificati sul nostro territorio. Nel corso delle ultime puntate non sono mancati anche i contenuti più leggeri come ad esempio si è parlato tanto della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Per quanto riguarda invece i fatti di cronaca, i conduttori hanno parlato della vicenda di Anzio ovvero dell’omicidio del pugile Leonardo Muratovic che pare sia rimasto ucciso durante una lite. Sappiamo anche che purtroppo ci sarebbe stato un seguito, ovvero il padre avrebbe poi ucciso a coltellate due buttafuori. A raccontare questo fatto di cronaca è stata proprio lei la conduttrice Roberta Capua.

Roberta Capua a Estate in diretta parla dell’omicidio di Leonardo Muratovic

Inviata Rai aggredita, il racconto della conduttrice

La situazione non si sarebbe limitata a questo visto che il padre poi avrebbe accoltellato due buttafuori. Ad un certo punto Roberta pare che abbia dato la parola all’ inviata e raccontato poi un evento piuttosto spiacevole.“Ad accrescere la tensione ad Anzio ieri la madre del pugile ha aggredito la collega Valeria Riccione del giornale Rai a cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”.

Il caso di Serena Mollicone

Queste le parole della conduttrice che ha così raccontato dell’aggressione avvenuta ai danni di una collaboratrice e dipendente Rai. In queste ultime puntate, inoltre Roberta e il collega hanno parlato dell’omicidio di Serena Mollicone di cui tra l’altro si erano occupati anche in altre puntate. In questi giorni c’è stato infatti la sentenza che ha assolto tutti gli imputati scatenando la reazione ovviamente dei familiari di Serena.