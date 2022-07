Caterina Balivo senza freni: “Ho deciso di lasciare”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi fan spiegando il perchè ha deciso di lasciare la Rai dopo tanti anni. Adesso è pronta a tornare con due nuovi programmi.

Caterina Balivo è una nota conduttrice la quale ultimamente sembra aver confermato il ritorno in tv con due programmi televisivi che non andranno però in onda sui principali canali Rai. Sappiamo bene che la nota conduttrice nel 2020 ha lasciato il programma Vieni da me, spiegando di voler dedicarsi un po’ alla sua vita privata e alla sua famiglia. Effettivamente è rimasta lontana dalla TV per un po’ di tempo, anche se è stata comunque ospite in trasmissioni televisive. Adesso però è tornata ufficialmente al timone di due programmi televisivi. Uno di questi è quello intitolato Chi vuole sposare mia mamma che andrà in onda su Tv8. In occasione del ritorno in televisione, è stata la stessa a parlare e raccontare anche le motivazioni che l’hanno spinta 2 anni fa a lasciare la TV.

Caterina Balivo torna in tv con il programma Chi vuole sposare mia mamma

Caterina Balivo è pronta a tornare in televisione con un programma intitolato Chi vuole sposare mia mamma che andrà in onda su tv8. A dire dalla stessa Caterina Balivo si tratta di un programma diverso da quelli che ha condotto in passato. Ad ogni modo, sembra che la conduttrice di Aversa abbia voluto anche rispondere alle curiosità dei suoi fan circa i motivi che l’hanno spinta nel 2020 ad abbandonare la televisione e soprattutto la Rai. Senza tanti giri di parole la conduttrice ha voluto rispondere a questo quesito.

Perchè la Balivo ha lasciato la Rai?

“Ho deciso io di lasciare la trasmissione così come ho deciso di tornare a lavorare”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice che pare abbia fatto un chiaro riferimento al programma delle condotto su Rai 1 ovvero Vieni da me e che l’ha vista al timone dal 2018 fino al 2020. Sostanzialmente la conduttrice pare avesse deciso di lasciare Detto Fatto visto l’avanzare della pandemia da covid, semplicemente per tutelare la sua famiglia e la salute di tutti i componenti compresa la sua. “Ho deciso di tornare a fare cose che mi piacciono e sperimentare”. Questo ancora le sue parole annunciando così definitivamente il suo ritorno in televisione.

Altro progetto all’orizzonte per la conduttrice

Ci sarebbe anche un nuovo progetto in arrivo per lei ovvero un programma preserale che dovrebbe andare su La7 e che dovrebbe anticipare il TG di Enrico Mentana. Questo programma dovrebbe essere trasmesso il prossimo autunno.