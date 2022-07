Ballando con le stelle, Bianca Guaccero rompe il silenzio e spiega come stanno le cose

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero si sbilancia sulla possibile partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice parla del suo futuro professionale.

Bianca Guaccero è una nota conduttrice italiana da quale fino a pochi mesi fa ha condotto un programma intitolato Detto fatto che è andato in onda su Rai 2 per diverso tempo. La nota conduttrice, poi ad un certo punto pare che abbia deciso di lasciare ed infatti non ha rinnovato la sua disponibilità per la prossima stagione del programma che ha condotto insieme a Jonathan Kashanian. Adesso, riguardo il futuro professionale della conduttrice si parla di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle 2022. Effettivamente dopo non aver rinnovato la disponibilità per il programma Detto fatto, la Rai sembra abbia deciso di chiudere la trasmissione e Bianca pare che non abbia alcun tipo di impegno particolare. Ma cosa sappiamo riguardo questa partecipazione di Bianca al programma di Milly Carlucci?

Bianca Guaccero non rinnova la disponibilità per Detto Fatto, quali sono i programmi futuri?

Bianca Guaccero il prossimo autunno potrebbe essere una delle protagoniste del programma di Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle 2022. Si tratta di una indiscrezione che è arrivata proprio nei giorni scorsi. Sembrerebbe che a fare chiarezza adesso sia stata proprio la stessa Bianca Guaccero attraverso la risposta che ha dato ad una domanda posta da un fan sul suo profilo Instagram.

Concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle?

“No, non è vero! Ma approfitto per ringraziare Milly per la bellissima esperienza che mi ha fatto vivere insieme alla sua splendida squadra durante il CM! Grazie!”. Queste le parole dichiarate dalla nota conduttrice che ricordiamo è stata una delle concorrenti della scorsa edizione de Il cantante Mascherato il programma condotto sempre da Milly Carlucci. Insomma adesso dopo tante indiscrezioni sarebbe arrivata la conferma e dunque Bianca Guaccero non sarà nel cast di Ballando con le stelle 17. Reality in vista? Anche in questo caso la conduttrice pare abbia escluso ogni partecipazione.“Partecipare ad un reality? Non credo…sono troppo timida…”. Queste ancora le sue parole.

Flirt con Fabrizio Moro?

Ad ogni modo, nonostante non prenderà sicuramente parte a Ballando con le stelle e non sarà neppure al timone di Detto Fatto sembra che Bianca Guaccero tornerà presto in televisione e questo lo ha confermato proprio su Instagram anche se non ha voluto fornire ulteriore dettagli al riguardo. Negli ultimi tempi è stata anche al centro del gossip per una presunta relazione con Fabrizio Moro il noto cantante italiano uno tra i più amati di sempre.