Controcorrente, Veronica Gentili perde la pazienza con l’ospite e sbotta in diretta tv

Controcorrente, ospite fa body shaming in diretta e la conduttrice Veronica Gentili sbotta in diretta tv. Cosa è accaduto? Facciamo chiarezza.

Sta facendo parecchio discutere quello che è accaduto a Controcorrente ovvero il programma che va in onda su Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Ebbene, nella puntata che è andata in onda nella serata di lunedì 18 luglio 2022 pare che la conduttrice ad un certo punto abbia chiesto ai suoi ospiti di dare la propria opinione circa la crisi di governo che purtroppo si è verificata da qualche giorno a questa parte. Subito dopo aver fatto questa domanda in realtà pare che in studio sia iniziata una vera e propria polemica tanto che gli animi si sono subito surriscaldati. Ad un certo punto, è dovuta intervenire la stessa Veronica per cercare di riportare la calma, ma la cosa che ha fatto andare tutti fuori di testa è stato il fatto che un ospite abbia fatto body shaming. Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo e capire che cosa effettivamente sia accaduto.

Controcorrente, nel corso dell’ultima puntata accade di tutto

Nel corso della puntata di Controcorrente, la trasmissione di Retequattro andata in onda lunedì 18 luglio 2022 pare che in studio ad un certo punto sia accaduto praticamente di tutto. La conduttrice, avrebbe chiesto agli ospiti di dare una propria opinione sulla crisi di governo attuale ed è stato in quel frangente che gli animi si sono parecchio surriscaldati. Luciano Nobili sarebbe intervenuto dicendo che il MoVimento 5 Stelle avrebbe tolto la fiducia al Governo semplicemente per delle ragioni di poco conto ed è stato questo che ha fatto andare completamente fuori di testa Marco Rizzo.

Marco Rizzo fa body shaming su Luciano Nobili ed è subito bufera in studio

Rizzo avrebbe approfittato della situazione per fare una battuta piuttosto triste nei confronti di Luciano Nobili. “Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso…“, avrebbe detto Rizzo. Inevitabilmente questa battuta non è passata inosservata e la giornalista, ovvero la conduttrice del programma avrebbe fatto notare a Marco di avere fatto body shaming sul collega Luciano Nobili. “Non si fa questo caos e la battuta sul peso è del tutto inopportuna…”. Questo quanto sottolineato da Veronica, la quale non è riuscita a far cambiare idea a Rizzo. “E la sciocchezza no? Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno…”. Questo quanto ribadito da Marco Rizzo.

La conduttrice perde le staffe

Inutile dire che da lì a breve in studio è praticamente accaduto di tutto tanto che la conduttrice ha cercato di prendere la parola per ristabilire l’ordine.“Non parlate uno sopra l’altro sennò mi innervosisco…Siete prepotenti…”. Queste le parole dichiarate dalla Gentili che poi sembra abbia completamente perso le staffe.“Vi spengo il microfono eh…Conduco io, non ci si parla sopra. Se mi fate arrabbiare non parlate più fino a fine puntata…”. Insomma, sembra che la conduttrice sia completamente sbottata contro i suoi ospiti.