Belen gelosa di Stefano, Dagospia rivela: “Lei una furia contro una collega”

La showgirl argentina pare che sia molto gelosa del marito Stefano De Martino, visto che si dice che una collega abbia messo gli occhi su di lui.

Belen Rodriguez sappiamo bene che in questi ultimi mesi si è riavvicinata al marito Stefano De Martino. I due si erano lasciati qualche anno fa e sembrava che questa volta la separazione fosse definitiva. Lei nel frattempo ha avuto infatti una storia d’amore molto importante con Antonino Spinalbese, il giovane ex parrucchiere dal quale ha avuto tra l’altro una bambina la piccola Luna Mari che è nata lo scorso anno. Subito dopo la nascita della piccola però, tra i due la storia sarebbe finita e improvvisamente si è parlato di Belen e di Stefano.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez più felici e innamorati che mai

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono a riavvicinati e adesso sembrano essere molto felici l’uno al fianco dell’altro. Adesso circolano delle voci secondo cui Belen Rodriguez avrebbe finalmente deciso di ufficializzare questa storia con Stefano De Martino. Infatti proprio nelle scorse ore sono apparsi sui rispettivi profili delle foto dove appaiono insieme molto felici e innamorati. In molti si chiedono se questa volta questa storia durerà finalmente. Intanto Dagospia.it pare che abbia svelato qualcosa al riguardo.

Una collega avrebbe messo gli occhi su Stefano, Belen una furia

Il settimanale avrebbe raccontato come una nota collega di Stefano in questo ultimo periodo si sarebbe tanto avvicinata a lui, tanto da indispettire Belen Rodriguez la quale sarebbe molto gelosa del marito. Secondo Dagospia quindi ci sarebbe una nota conduttrice che avrebbe cercato in qualche modo di sedurre Stefano.Inoltre, il portale Dagospia avrebbe anche svelato un retroscena relativo a questa situazione. Sembra che Belen abbia pubblicato nelle scorse ore una fotografia che la ritrae proprio insieme a Stefano mentre si scambiano un bacio molto passionale al tramonto proprio per avvertire la collega e darle un messaggio, ovvero di stare lontano da lui.

Mistero sull’identità della collega

“Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare…”. Queste le parole che sono state avanzate proprietà Dagospia.it secondo cui Belen e sarebbe piuttosto furiosa. Ma chi è questa collega? Al momento non ci è data sapere la sua identità.