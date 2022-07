Francesco Totti e Ilary Blasi bomba, gira video sui social, lui è andato in Tanzania dalla famiglia?

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti nelle scorse ore avrebbe preso un aereo ma per andare dove? In molti ipotizzano che sia volato in Tanzania dall’ex moglie. Cosa c’è di vero?

Non si fa altro che parlare in questi giorni di Francesco Totti e Ilary Blasi e della loro separazione. Effettivamente è trascorsa una settimana da quando i due hanno comunicato di essersi separati e la notizia sembra abbia colto tutti di sorpresa nonostante già da mesi si parlava di una crisi tra i due. Avrebbero tentato di smentirla con ogni mezzo ma alla fine è stato inevitabile.

Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, non si fa che parlare di questo

Ebbene sì, sembra che sui giornali non si faccia altro che parlare della fine di questa relazione tra Francesco e Ilary e tante sono state le indiscrezioni al riguardo. Sappiamo bene che Ilary Blasi al momento non si trova in Italia ma in Tanzania, dove è volata il giorno dopo la diffusione del comunicato. Ilary è partita insieme ai figli per raggiungere la sorella Silvia ed è da circa 10 giorni che è lontana dal nostro paese. Ad ogni modo, in queste ultime ore sembrerebbe che ci sia stato sui social un po’ di trambusto visto che l’ex capitano della Roma è stato paparazzato intento a prendere un aereo.

Francesco prende un aereo, pronto a volare in Tanzania da Ilary e dai figli?

Secondo quanto segnalato da 361magazine, in queste ore ci sarebbe un video che sta spopolando su Tik Tok e che riguarderebbe proprio Francesco Totti. Quest’ultimo sarebbe stato avvistato mentre prende un aereo e nella didascalia del video qualcuno pare abbia scritto che stesse raggiungendo Ilary Blasi in Tanzania. “Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania…”, questo quanto si legge sostanzialmente nella didascalia sotto al video. Ma cosa c’è di vero al riguardo?

Come hanno reagito gli italiani alla notizia?

Non si fa effettivamente dove fosse diretto l’ex capitano della Roma. Intanto proprio Ilary Blasi è stata fotografata a cena con i figli e anche alcuni amici in Tanzania e la conduttrice è apparsa davvero molto felice e rilassata. Una cosa sembra essere certa, ovvero che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sicuramente catturato l’attenzione di milioni gli italiani che stanno seguendo la loro situazione ormai da diversi giorni. Pare che la loro separazione sia stata citata sul web almeno 10 milioni di volte ed è sicuramente un evento commentato soprattutto nel Lazio ma in generale in tutto lo stivale.