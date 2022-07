Francesco Totti e Ilary, cosa accadrà a breve in Rai

0 SHARES Condividi Tweet

La separazione tra Francesco e Ilary sembra stia influendo anche sui palinsesti televisivi. Ebbene, sembra proprio che la Rai abbia deciso di anticipare la messa in onda del documentario Mi chiamo Francesco Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati e la notizia della loro separazione pare che abbia colto tutti di sorpresa anche se era da diversi mesi che si parlava di una possibile crisi tra i due che però entrambi hanno tentato di smentire. Ebbene, pare che anche le aziende televisive stiano tentando di sfruttare questa situazione. Nello specifico, pare che la Rai abbia deciso di sfruttare questa situazione anticipando la messa in onda del documentario intitolato Mi chiamo Francesco Totti. Ma di cosa si tratta?

Francesco e Ilary, la Rai vuole approfittare del clamore mediatico per mandare in onda un documentario su di loro

Stiamo parlando del documentario Mi chiamo Francesco Totti. Si tratta di un’opera che è uscito nel 2020 e che è stato realizzata dal regista Alex Infascelli. Pare che inizialmente l’azienda avesse pensato di mandare in onda questo documentario in onda il prossimo autunno, ma adesso visto quanto accaduto pare che i piani siano cambiati. L’azienda infatti pare sia pensando di anticipare la messa in onda di questo documentario la cui voce narrante è proprio quella di Francesco Totti che ha ripercorso le varie tappe della sua vita da calciatore a partire dall’esordio fino al giorno dell’abbandono del calcio giocato.

Presto in tv il documentario Mi chiamo Francesco Totti

Il film che tra l’altro ha avuto un successo strepitoso è stato presentato alla festa del cinema di Roma nel 2020 e distribuito poi nelle principali scale a partire dalle 19 ottobre 2020. E’ stato tratto dal libro intitolato Un capitano che è stato scritto da Francesco Totti e dal giornalista Paolo Condò. Nel film è presente anche Ilary Blasi. Ben presto quindi l’azienda ovvero la RAI pare deciderà di mandare in onda quel documentario molto interessante visto quanto accaduto.

Nessun accordo tra Ilary e Francesco

Sfruttando quindi il clamore mediatico suscitato dalla notizia della separazione tra Totti ed Ilary l’azienda pare abbia deciso di anticipare di tanto la messa in onda del documentario che potrebbe essere trasmesso a breve. Intanto si continua a parlare di questo divorzio e sembra che siano tante le indiscrezioni circolate al riguardo. Intanto pare che i due non abbiano ancora raggiunto alcun tipo di accordo ed i loro legali starebbero cercando in tutti i modi di raggiungerlo prima possibile. Ilary intanto non si trova in Italia ma è partita alla volta della Tanzania insieme ai figli per raggiungere la sorella Silvia.