Anna Tatangelo sui social scrive un post che commuove tutti

Anna Tatangelo nelle scorse ore ha ricordato una grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente. Le parole della cantante di Sora.

Anna Tatangelo la conosciamo tutti per essere una nota cantante la quale da molti anni ormai è protagonista della scena musicale italiana. E’ stata anche al centro del gossip In diverse occasioni per via della sua storia d’amore con il grande cantante e cantautore napoletano Gigi D’Alessio. I due sono stati insieme per tantissimi anni e hanno messo al mondo anche un figlio di nome Andrea. Hanno anche superato una crisi, ma non la seconda che purtroppo è stata per loro decisiva. In qualche modo i due sono andati avanti e lei è stata fidanzata per diverso tempo con il giovane rapper napoletano Livio Cori mentre Gigi sta insieme ad una giovane donna di nome Denise Esposito dalla quale ha avuto il quinto figlio. In questi ultimi giorni sembra proprio che Anna abbia voluto ricordare una grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente. Stiamo parlando di Whitney Houston. Ma cosa ha rivelato la cantante di Sora.

Anna Tatangelo ricorda una grande artista scomparsa prematuramente

Ebbene, sembra proprio che Anna Tatangelo nelle scorse ore abbia voluto ricordare una grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente. Stiamo parlando di Whitney Houston e Anna pare che abbia voluto parlare di lei nonostante comunque non ricorra l’anniversario di morte o di nascita. Così nelle scorse ore, Anna ha voluto semplicemente ricordare Whitney Houston sottolineando quanto sia stata davvero una grande artista, quanto sia stato eccezionale il suo talento ma soprattutto ne ha sottolineato l’ammirazione e l’affetto che ha nutrito e continua a nutrire per lei.

Il ricordo di Whitney, il post su Instagram

“Whitney” questo quanto scritto da Anna aggiungendo anche un cuore rosso. In questo modo la cantante di Sora ha voluto ricordare la grande artista che purtroppo è scomparsa prematuramente e che nonostante questo è rimasta però nel cuore e nella mente di tutti noi.

Il ricordo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Di certo sono tanti coloro i quali periodicamente ricordano Whitney Houston ed in occasione del suo decimo anniversario di morte l’ 11 febbraio anche Serena Bortone aveva voluto ricordarla nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno. “Indimenticabile per la sua grazie, la sua voce e il talento. Successo e vita vissuta nell’ebrezza. È stata la cantante che ha avuto più premi nella storia della musica”. Queste le parole dichiarate da Serena Bortone nel corso della puntata di Oggi un altro giorno andata in onda lo scorso 11 Febbraio.