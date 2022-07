Carla Gozzi nella bufera, pubblicato un video su Tik Tok e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

L’abbiamo conosciuta a Ma come ti vesti? il forma di Real time andato in onda diversi anni fa. Oggi Carla ha pubblicato dei video che di certo non sono passati inosservati ed è finita al centro della polemica.

Carla Gozzi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice la quale è stata tra l’altro la protagonista di un Format di Real Time degli anni 2009 fino al 2018. Il programma in questione è andato in onda su Real Time ed era intitolato Ma come ti vesti?. Al suo fianco Carla in questa esperienza ha potuto contare su Enzo Miccio e questa coppia è stata tanto amata dai telespettatori. Proprio sulla base di questo format che Carla ha condotto per diversi anni, pare che quest’ultima abbia iniziato un po’ di tempo fa a pubblicare su tiktok alcuni video dando consigli di moda oppure criticando qualche outfit di qualche personaggio del mondo dello spettacolo. Ebbene, sembra che nelle scorse ore sia finito un video al centro della polemica. Ma per quel motiv?

Carla Gozzi, sono lontani i tempi di “Ma come ti vesti?”

Carla Gozzi è stata per diverso tempo al timone di un programma intitolato Ma come ti vesti insieme ad Enzo Miccio. Sulla base di questa esperienza Carla pare abbia voluto ripetere in parte questo esperimento pubblicando su tiktok una serie di video di breve durata. Nello specifico sembra che la conduttrice abbia iniziato a pubblicare alcuni video dando consigli moda oppure criticando degli outfit che non le sono passate di certo inosservati. In queste ultime ore un video nel dettaglio è stato preso di mira da parte di molti utenti che hanno criticato Carla Gozzi.

Un video di Carla su TikTOk finisce al centro della bufera

Questa polemica è stata ampiamente diffusa da very inutil People e pare che fosse incentrata su un tema specifico, ovvero se sia giusto o meno andare in giro con la pancia di fuori. A dire la sua è stata proprio Carla Gozzi la quale ha sottolineato che a suo modo di vedere soltanto chi ha la pancia ben piatta può permettersi di andare in giro con la pancia di fuori. In tanti hanno voluto commentare il post in questione e tante sono state le critiche arrivate proprio per la nota conduttrice.

Le critiche sotto al post

“Fortunatamente i tempi di “ma come ti vesti” sono finiti. Ho la pancia e me lo metto, se a qualcuno non piace può tranquillamente girarsi”, avrebbe scritto un utente. Ed ancora “Contemporaneo come l’uomo del Neolitico” e poi “Menomale che i tempi di “Ma come ti vesti” sono finiti.