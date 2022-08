Anna Tatantelo, un’hater e lei replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo nelle ultime ore è stata attaccata sui social e lei per la prima volta, pare che abbia voluto rispondere a queste critiche e lo ha fatto su Facebook. Ma cosa ha scritto la cantante?

Anna Tatangelo è una nota cantante, la quale è stata in diverse occasioni al centro del gossip in questi anni. Sappiamo bene che la cantante di Sora è molto attiva sui social network, dove in questi giorni ha pubblicato diversi video e post che non sono di certo passati inosservati. In questi anni ha dimostrato di avere un carattere molto forte, non lasciandosi intimidire e intimorire dalle critiche ricevute. Sappiamo bene che per via della sua relazione con Gigi D’Alessio, Anna è stata diverse volte al centro delle critiche e polemiche, così come in altre occasioni per la sua musica considerata “poco alta”. E poi ancora in diverse occasioni pare che sia finita al centro delle polemiche per via del suo fisico e delle curve.

Anna Tatangelo molto amata ma anche tanto criticata

In questi anni Anna Tatangelo pare che l’abbiamo conosciuta anche per via della sua vita sentimentale. L’abbiamo apprezzata come artista e come cantante così come mamma del piccolo Andrea che ha avuto da Gigi D’Alessio. In diverse occasioni è stata tanto criticata e pare che molto volte non abbia nemmeno risposto alle critiche. Nelle scorse ore invece, Anna ha voluto rispondere e lo ha fatto sui social.

La cantante pubblica delle foto molto sexy su Facebook, viene criticata da un utente

Nello specifico pare che Anna avesse scritto un post su Facebook facendosi vedere molto sexy. Si tratta di cinque foto dove la cantante indossa un costume di colore verde molto sexy. Sono le sue posizioni ad essere molto seducenti, una di spalle, una di lato e l’altra accovacciata. Insomma, ciò che si evince è il suo fisico davvero invidiabile e in formissima. Qualcuno avrebbe considerato però avuto da ridire e considerate le sue pose davvero esagerate. Un utente, la signora Mariella Liberatore pare che l’abbia criticata sottolineando come in diverse occasioni la cantante abbia lottato contro l’oggettificazione delle donne mentre la stessa non fa altro che mostrarsi in questo modo, mettendo in risalto le sue curve.

Le parole di Anna, la replica alla signora Mariella

“Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguiilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”. Queste le parole di Anna, che ha voluto così rispondere alle critiche ricevute.