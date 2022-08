Bruganelli una furia sui social: “Mi dispiace per voi”

0 SHARES Condividi Tweet

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro. L’ex gieffina è stata accusata di essere raccomandata. In sua difesa è intervenuta Sonia Bruganelli.

Sophie Codegoni l’abbiamo conosciuta un pò di tempo fa a Uomini e Donne dove ha rivestito il ruolo della tronista. Abbiamo avuto poi modo di conoscerla meglio lo scorso anno quando ha preso parte al Grande Fratello vip dove tra l’altro ha conosciuto il suo attuale fidanzato Alessandro Basciano. La loro relazione pare che vada avanti ormai da diverso tempo e sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro. In queste ultime ore pare che sia arrivata una indiscrezione proprio su Sophie Codegoni ovvero il fatto che sarà la nuova Bonas di Avanti un altro. Questa notizia sicuramente ha fatto tanto felici i fan, ma dall’altra parte l’ex gieffina è stata anche parecchio criticata e accusata di essere stata raccomandata da Sonia Bruganelli. In queste ultime ore a parlare è stata proprio quest’ultima la quale ha spiegato come sono andate le cose.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un Altro il programma condotto da Paolo Bonolis ovvero il marito di Sonia Bruganelli. Quest’ultima è la responsabile dei casting e pare che sia anche l’opinionista del Grande Fratello vip e lo sia stata lo scorso anno quando Sophie è stata una delle concorrenti. Per questo motivo la Codegoni è stata accusata di essere raccomandata e sotto l’occhio del ciclone è finita anche Sonia Bruganelli. Pare che ad aumentare la polemica è stato il fatto che anche un altro ex concorrente del Grande Fratello vip farà presente nelle cast di Avanti un altro e stiamo parlando di Giucas Casella.

Sophie accusata di essere raccomandata

Sonia nelle scorse ore ha spiegato di aver caricato proprio su Instagram il provino dell’ex tronista.“Perché su Instagram e ovunque molti di voi che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata”. Queste le parole di Sonia che ha voluto spiegare anche il motivo per cui ha fatto queste precisazioni.

Interviene Sonia Bruganelli e dice la sua

“Se non vi va di vedere il provino e rimanere convinti e mangiarvi il fegato convinto che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro o per scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi”. Queste ancora le parole di Sonia che ha preso così le difese di Sophie e del programma stesso in generale.